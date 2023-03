“Io amo”, passione volontariato

Due parole semplici radicate nell’immaginario collettivo e capaci di parlare a tutti: io amo. E’ questo il claim che percorre la nuova campagna ricerca volontari che CSV Emilia lancia in collaborazione con i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia per raggiungere persone di ogni età e invitarle a mettere la propria passione a disposizione di un’associazione di volontariato.

Il presupposto della Campagna è che, in definitiva, sia la passione il motore che spinge uomini e donne a dedicarsi agli altri. Non si parla di volontariato come dono, sacrificio, impegno ma semplicemente di un modo, forse il migliore, per esprimere e condividere ciò che tiene vivo l’entusiasmo di ciascuno. Che sia la passione per i boschi o per la guida, per ciò che è bello o per la fotografia, per la cucina o per i luoghi ordinati, poco importa, il volontariato offre l’occasione per coltivarla.

E’ una piccola rivoluzione copernicana che racconta il volontariato in modo non scontato, al di fuori dei modelli precostituiti e prova a parlare a persone con aspirazioni ed età molto diverse.

Per le organizzazioni di Parma, Reggio Emilia e Piacenza l’urgenza è grande. Servono volontari nelle cucine, nei magazzini, sui furgoni, negli uffici, negli eventi e sui social network. Servono volontari a fianco dei più piccoli o delle persone con disabilità, degli anziani, dei malati. Servono per tutelare l’ambiente, promuovere la cultura, favorire l’inclusione…

La Campagna è il frutto di un processo creativo partecipato, iniziato con l’ascolto delle esigenze di più di 220 associazioni dei tre territori grazie alla consulenza di Roberto Bernocchi, pubblicitario, docente universitario. Sono emersi bisogni differenti che sono stati organizzati in dodici grandi aree di attività: ambiente, bambini, anziani, comunicazione, eventi di piazza e raccolta fondi, eventi d’arte e di cultura, supporto amministrativo, servizio di trasporto, italiano per migranti, servizio di consegna pacchi, supporto in attività di ristorazione, riordino spazi.

Dodici ambiti di azione raccontati da dodici soggetti, ciascuno attraverso una foto, una frase e una grafica visibile ed essenziale. Nella campagna, tutto è pensato per stimolare l’attenzione e il desiderio di mettersi a servizio di un’associazione: il layout semplice e coloratissimo, i testi brevi e curiosi, il tono ironico che strappa il sorriso. Anche i protagonisti delle foto, che non sono modelli ma volontari e volontarie vere, hanno espressioni contagiose che sprigionano tutta la loro empatia. Ogni profilo è accompagnato una call to action chiara e diretta che evidenzia un bisogno concreto e da un oggetto colorato di bianco che, come un’icona, rappresenta un universo semantico.

Per chi vuole mettere la propria passione a servizio di un’associazione, c’è il sito www.ioamo.net. Costruito ad hoc per la campagna, presenta nel dettaglio le attività di volontariato possibili, indica come attivarsi e offre ispirazione attraverso le storie di tanti volontari e volontarie.

Dopo aver scelto il proprio ambito basterà compilare un semplice form; in seguito, sarà CSV Emilia a incontrare gli aspiranti volontari per metterli in contatto con l’associazione giusta in base alle preferenze espresse.

La campagna è stata presentata oggi a Parma nei locali del Cubo, insieme ai tre sindaci di Parma, Piacenza e Reggio Emilia Michele Guerra, Katia Tarasconi e Luca Vecchi e agli assessori Daria Jacopozzi per il Comune di Parma, Lanfranco De Franco per il Comune di Reggio Emilia, Serena Groppelli per il Comune di Piacenza. A portare la voce di CSV Emilia sono stati: la presidente Elena Dondi, Laura Bocciarelli, vicepresidente, la consigliera Laura Salsi, il direttore Arnaldo Conforti e Roberto Bernocchi il pubblicitario che ha curato la campagna.

“Sappiamo che le persone che hanno un forte senso civico e che hanno la voglia e le competenze per impegnarsi in un sistema di prossimità attento agli altri e ai loro bisogni, ci sono.” – ha detto la presidente di CSV Emilia Elena Dondi – “A Piacenza, Parma e Reggio, tanti uomini e donne hanno una sincera voglia di creare un cambiamento; ce l’ha dimostrato nella storia recente la capacità di reagire alle ultime crisi che abbiamo attraversato. Siamo convinti che sulla piattaforma ioamo.net riusciremo a raccogliere tantissimi volontari.”

E il sindaco di Parma Michele Guerra ha rilanciato: “l’esperienza del volontariato, ne abbiamo avuto una lampante riprova anche durante l’avventura di Parma Capitale Italiana della Cultura, rappresenta un momento di profondo arricchimento per chi lo pratica, oltre che per coloro che ne beneficiano, perché è attraverso la partecipazione alla vita della città e ai bisogni degli altri che si riesce a sentirsi davvero parte di una comunità. Credo che il tessuto sociale della nostra città sia così coeso e compatto proprio grazie a questo prezioso rapporto di reciproca gratitudine che lega noi tutti alle forze del volontariato del nostro territorio”.

Da oggi potremo vedere la campagna sui manifesti stradali, sui media locali, sui social e nelle cartoline che saranno distribuite nei luoghi di passaggio. I dodici volti di IO AMO ci accompagneranno fino a maggio in tre uscite successive. Un ruolo importante per far sapere a tutti che servono tantissimi volontari l’avranno le stesse associazioni, le aziende coinvolte, gli enti sostenitori e l’Università. Sarà il tam-tam di una grande rete a servizio del bene comune.

La sfida è aperta e non è solo quella di raccogliere la disponibilità di decine di cittadini ma soprattutto quella di costruire, insieme, una comunità più attenta e sensibile ai bisogni degli altri. Perché noi, tutti, amiamo.

