Irinox Save The Food, mostra al San Paolo

Negli spazi del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo è in corso la seconda edizione del premio “Irinox Save The Food”, a cura di Claudio Composti, co-fondatore e art director di mc2gallery e curatore indipendente, grazie alla partnership con Fiere di Parma e con il patrocinio del Comune di Parma.

La mostra fotografica, promossa da Cibus Off, inaugurata lo scorso 28 marzo e che sarà visitabile fino al 10 aprile, tutti i giorni con ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, riunisce le opere dei 15 artisti finalisti: Michela Balboni, Tina Cosmai, Razlog Dumitrita, Ivana Galli, Maria Giovanna Giugliano, Collettivo Imperfetto, Ziqian Liu, Francesca Mirabile, Patrizia Mussa, Patricio Reig, Eleonora Roaro, Mauro Serra, Ulderico Tramacere, Carlotta Vigo e Jan von Holleben.

La fotografia risultata vincitrice è “Ordinary Pleasures” di Maria Giovanna Giuliano, artista milanese che oggi vive a New York: uno scatto che esprime il senso del premio “Irinox Save The Food”, nato con la volontà di valorizzare le fotografie capaci di raccontare il cibo nelle sue molteplici variabili e implicazioni sociali, economiche, culturali. E, in particolare, sensibilizzare proprio attraverso una forma d’arte come la fotografia anche sullo spreco alimentare che rappresenta oggi un problema per il nostro Paese che da vent’anni è il più sprecone a livello europeo.

“È per l’Amministrazione Comunale un grande piacere rinnovare la collaborazione con le Fiere di Parma in occasione di Cibus OFF e ospitare, anche quest’anno, la fase finale del progetto “Irinox Save The Food” al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo – ha sottolineato Marco Bosi, assessore alla Città Creativa UNESCO del Comune di Parma – il progetto, infatti, dalla forte componente artistica, si sposa sia con gli obiettivi culturali che ci siamo posti per la programmazione annuale del Laboratorio che con quelli più ampi su cui UNESCO con la sua Agenda 2030 ci invita a riflettere e che riguardano la sostenibilità ambientale e l’eliminazione degli sprechi di cibo”.

(Fonte: Comune.parma.it)