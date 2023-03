Parma: la città che era, la città che è

Sabato scorso sono tornato in centro a Parma, ho parcheggiato davanti alle scuole di là dall’acqua, poi ho fatto tutto il lungo Parma passando davanti all’hotel Toscanini: che delusione gli alberi del viale e le aiuole… abbandonati come in un bosco incolto, ma pieno di cartacce e lasciati al loro destino. Ma i giardinieri del Comune dove sono finiti? Si sono trasferiti tutti in TV a parlare di politica o sono andati in ferie?

Che tristezza e che delusione! E pensare che Ubaldi aveva cercato di trasformare Parma nella Petit Capitale e lo stradone e la Cittadella in una imitazione dei viali parigini… Povero Elvio, se la vedesse adesso che delusione… Cosa rimane della Parma immaginata da Ubaldi? una triste città di provincia invasa da spacciatori di droghe in mano a degli amministratori improvvisati senza iniziative dove tutto va bene, basta che a farlo siano gli altri, ma quali altri? Né capo né coda, stampa asservita, nessuno che critica ‘sto sfacelo di città.

Arrivati al ponte che si apre su piazza Ghiaia c’è un monumento di vetro con all’interno un reperto storico completamente inguardabile, tanto sono sporchi e opachi i vetri. Ma cos’è ‘sta zozzeria? viene da chiedersi… andate a vedere! E in giro per tutta la città non c’è di meglio, ma che turismo ci può essere a Parma se tutti i giorni i locali addetti a servire vivande vengono chiusi per mancanza di igiene e per derrate alimentari scadute o tenute in pessime condizioni? ma dov’è la ristorazione stellata se abbiamo permesso a gente inadeguata alla somministrazione di cibo di aprire ogni sorta di bottega che degrada la città? di chi è la colpa?

Per non parlare del monumento della Pilotta, un bivacco a cielo aperto ridotto a orinatoio e cacatoio… basta girare per vedere, anche in pieno giorno. Ma intanto si va in TV a parlare di cultura, forse sarebbe meglio fare un atto di forza e dare una ripulita a questa povera città che langue in un degrado senza eguali. C’è poi da chiedersi: ma non è che ai parmigiani va bene così?!? Certo che a furia di vivere nella sporcizia può anche darsi che ci si sguazzi dentro e ci si faccia l’abitudine, ma a casa vostra ci vivreste così? O già ci vivete?

Cari Parmigiani, datevi una mossa, svegliatevi, questa è casa vostra, è lo specchio di come vi vedono dal di fuori… quelli non tornano più se non stanno peggio di voi! Cosa fa vedere la TV, di cosa parlano i giornali? eh, sì, i giornali… ma quali giornali esistono a Parma? che tipo di informazione esiste? Per favore mi dia un fritto misto, ma no ho cambiato idea, vado a casa a mangiarmi un pomodoro lavato e pulito come Dio comanda per non incorrere in qualche equivoco. Ma darsi una mossa, no? Per favore, datevi un’occhiata intorno, si può e si deve fare molto meglio. E il sindaco dov’è? lui… Lui parla solo di “coltura”.

Marcello Valentino