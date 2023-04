Aspettando il 25 Aprile nei Quartieri

Attesa per l’evento unitario nei 13 Quartieri della città con la presenza di un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare, il coinvolgimento delle scuole del territorio ed i rappresentanti dei Consigli dei Cittadini Volontari. Venerdì 21 aprile, alle ore 12, è difatti in programma la posa delle corone nei Quartieri della città.

Il programma prevede la deposizione delle corone nei quartieri della città: Parma Centro (Lapide Padre Onorio, via Padre Onorio n. 13), Oltretorrente (Lapide in borgo Paglia n.3), Cittadella (Lapide interna Soc. Castelletto, Via Zarotto n. 39 ), Molinetto (Lapide presso Scuola Professionale di Via La Spezia n.110), Lubiana – San Lazzaro (Lapide ingresso Scuola Albertelli Newton, via Newton n.16), Montanara (lapide S. D’Acquisto, ingresso scuola S. D’Acquisto, Via Pelicelli n.8/A), San Pancrazio – Pablo (Monumento Caduti Crocetta/ex Municipio, via Emilia Ovest n. 18), San Leonardo – Cortile San Martino (Monumento “Ai Caduti di tutte le guerre”, sede dell’ex Quartiere S.Leonardo, via S. Leonardo n.151), Golese (Monumento Caduti di Baganzola/ex Comune), Vigatto (cippo di Corcagnano di Vigatto, c/o Parco Caduti per la Libertà), a cura della Presidenza del Consiglio Comunale con il coinvolgimento dei Gruppi consiliari del Comune di Parma, con la partecipazione delle scuole Fra Salimbene, Parmigianino, Puccini, Forma Futuro, Newton, Salvo d’Acquisto, Ferrari, Vicini, Malpeli e Verdi e dei Consigli dei Cittadini Volontari.

(Fonte: Comune.parma.it)