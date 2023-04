Busseto, ritorna “GiocaSport”

E’ tutto pronto per una nuova magica avventura di “GiocaSport” per ragazze e ragazzi nati dal 2009 al 2016, che desiderano trascorrere giornate ludico–sportive all’aria aperta, in spazi sicuri ed attrezzati sotto la guida di qualificati istruttori ed animatori, dal 12 giugno al 4 agosto 2023.

Per tutti i partecipanti è una grande opportunità per migliorare le esperienze sportive già praticate e per avvicinarsi a nuove entusiasmanti discipline, oltre che una grande occasione per socializzare e divertirsi trovando vecchi e nuovi amici.

LE ATTIVITA’ DEL GIOCASPORT

Negli impianti sportivi comunali di Busseto si potranno praticare attività ludiche e attività sportive come pallavolo, basket, atletica, calcio, tennis, baseball, hockey su prato, rugby, cricket, ciclismo, pallamano, karate, minigolf, ecc.

I ragazzi saranno coinvolti anche in attività creative / ricreative, bricolage, giochi di società, biciclettate, feste settimanali, oltre che in attività acquatiche per due intere giornate a settimana presso la piscina di Fontanellato.

LE ISCRIZIONI AL GIOCASPORT 2023

Le iscrizioni dovranno essere trasmesse via mail ENTRO MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2023, inviando i seguenti documenti:

il modulo di iscrizione (scaricabile in calce a questa pagina)

copia del libretto sanitario dello sportivo

eventuali certificati medici attestanti patologie, allergie o intolleranze

L’indirizzo a cui inviare i documenti è il seguente: giocasport@comune.busseto.pr.it

Si raccomanda, al momento dell’iscrizione, di indicare tutte le settimane che i ragazzi intendono frequentare.

Saranno accettate le domande di iscrizione solo se interamente compilate e sottoscritte da un genitore. Inoltre i genitori dovranno essere in regola con l’assolvimento dei pagamenti precedenti di tutti i servizi educativi e scolastici del Comune di Busseto.

QUOTE A CARICO DELL’UTENZA

Sono confermate le medesime quote del Giocasport 2022.

Per i dettagli si veda l’allegato TARIFFE GIOCASPORT 2023 in calce a questa pagina.

Il pagamento del centro estivo Giocasport dovrà avvenire non appena concluso l’intero periodo di frequenza.

Il Comune invierà al recapito della famiglia l’avviso di pagamento comprensivo delle rette di tutte le settimane frequentate e dei pasti/cestini effettivamente consumati.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Iscrizioni Giocasport al n. 0524 931736 – giocasport@comune.busseto.pr.it

Dal 7 al 30 giugno 2023 sarà possibile inoltrare la richiesta di contributo, ai sensi del bando che verrà successivamente pubblicato su questo sito. Si anticipa che i contributi saranno destinati a famiglie con ISEE inferiore ad € 24.000,00 oppure con situazioni di disabilità indipendentemente dall’ISEE.

In base alla disponibilità delle risorse, chi avrà diritto al contributo ne riceverà la liquidazione indicativamente a dicembre 2023.

(Fonte: Comune.busseto.pr.it)