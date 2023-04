Il cuore di Parma senza traffico veicolare

I “P–DAYS”, sperimentati con successo a dicembre 2022, sono confermati fino alla fine dell’anno, a partire dal prossimo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 aprile. Il pedone sarà il vero protagonista di una misura che prevede l’esclusione del traffico veicolare al sabato dalle 14.30 alle 23 e la domenica dalle 9 alle 20, in via Mazzini – da strada Garibaldi a piazza Garibaldi -, piazza Garibaldi ed il primo tratto di strada Repubblica, da piazza Garibaldi a via XXII Luglio. Sarà ovviamente consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, emergenza, veicoli trasporto invalidi, ai residenti con passi carrai interni al tratto pedonalizzato.

Le nuove misure sono state illustrate questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dal Sindaco Michele Guerra; da Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità del Comune di Parma e da Luca Vedrini Torricelli, Delegato al Commercio del Comune di Parma.

Sono intervenuti i Rappresentanti delle Associazioni di Categorie dei Commercianti, con cui il Comune ha messo in atto una proficua collaborazione. Erano presenti: Cristina Mazza, Vice Direttrice Ascom; Sonia Robuschi, Responsabile Provinciale CNA, Fabio Bonatti, Responsabile Ufficio Categorie e Area Politiche Economiche-Sportello Imprese Apla Confartigianato Parma; Stefano Bizzi, Funzionario GIA e Francesca Chittolini, Presidente Confesercenti. Con loro anche Andrea Mozzarelli, Presidente Fiab Parma Bicinsieme e Davide Mezzadri di Tep Spa.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha preannunciato che il prossimo 2 giungo sarà pedonalizzato per sempre anche piazzale Barbieri. “Il tema delle pedonalizzazioni – ha dichiarato – va affrontato in modo sistemico e non riguarda solo piccole porzioni della centro città ma coinvolge anche i Quartieri, riattivando dinamiche a favore della loro vivibilità, dei cittadini, del commercio e delle realtà coinvolte. La sperimentazione dei P-DAYS in dicembre ha funzionato, da qui la volontà dell’Amministrazione di proseguire, in un percorso condiviso con le Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei portatori di interesse, confermandoli in modo strutturale. Parma è una delle 100 città in Europa e delle 9 in Italia che intende raggiungere la neutralità climatica nel 2030 e questo provvedimento ha anche importanti risvolti ambientali, oltre che di miglioramento della vivibilità”.

L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità, Gianluca Borghi, ha ricordato l’attivazione della navetta gratuita nei weekend dei P-Days. La navetta partirà all’altezza de La Galleria (ex Barilla Ceenter) per raggiungere il centro città e ritorno. “Un’altra importante novità – ha spiegato –, in corso di definizione e per la quale seguirà una comunicazione ad hoc, riguarda gli sconti per la sosta per i parcheggi funzionali al centro”. Ha ricordato che il 22 aprile e solo per quel giorno verrà pedonalizzato anche viale Maria Luigia, nello spirito di collaborazione che contraddistingue l’Amministrazione ed il mondo della scuola.

Il Delegato al Commercio, Luca Vedrini, ha sottolineato come “i P-DAYS puntino soprattutto alla valorizzazione del centro, dopo tre anni segnati dalla pandemia prima e dalla crisi economica poi, per lo scoppio della guerra in Ucraina. C’è il desiderio di vivere la città da parte della gente, da qui la volontà di animare il centro ed i quartieri per farli diventare sempre più attrattivi e promuovere zone che oggi sono in difficoltà con attività di animazione e proposte innovative”.

(Fonte: Comune.parma.it)