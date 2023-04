La Giunta nei Quartieri

Lo scorso 20 aprile, nell’ambito del progetto “100 – La Giunta nei Qaurtieri”, il Sindaco, Michele Guerra, ha incontrato i cittadini dei quartieri San Pancrazio e Molinetto nella sede del Cral dipendenti sanità di via Confalonieri Casati.

Si è trattato di un momento di confronto, ascolto e dibattito in cui il primo cittadino ha dialogato con diversi residenti, la sala era gremita. Con lui erano presenti Andrea Peri, responsabile della Struttura Operativa Ambiente, Agenti fisici ed economia circolare del Comune di Parma e il consigliere comunale Giulio Guatelli.

Tema centrale l’antenna di telefonia mobile prevista in largo Luchino Visconti. Il Sindaco, Guerra, ha garantito l’interessamento dell’Amministrazione per una soluzione condivisa, precisando che la priorità è quella della tutela della salute pubblica. Diversi i temi affrontati: dalla viabilità alla manutenzione del verde, dall’aeroporto al recupero del parco Testoni in via Mordacci.

Guerra ha confermato le linee dell’amministrazione circa lo sviluppo dell’aeroporto di Parma in tema di aviazione civile e sviluppo passeggeri. Ha anticipato che l’Amministrazione ha stanziato 750 mila euro per la riqualificazione del parco Testoni di via Mordacci. Si è soffermato sul tema della viabilità a fronte della segnalazione di alcuni incroci pericolosi sulla via Emilia a San Pancrazio e sulla richiesta di riduzione della velocità in strada Farnese. Affrontato anche il tema della sosta in alcune vie del Molinetto e quello della raccolta dei rifiuti per cui sono in vista miglioramenti sullo spazzamento e le tempistiche di conferimento.

Gli incontri hanno visto gli Assessori, ciascuno per le proprie deleghe, confrontarsi nella stessa serata con i cittadini degli altri Quartieri della città.

(Fonte: Comume.parma.it)