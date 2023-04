L’atleta Fausto Desalu a Parma

La presentazione del libro “Veloce come il vento. La mia vita in corsa” dell’atleta Fausto Desalu, avvenuta nella giornata di ieri, 20 aprile, al palazzo del Governatore, è stata un’occasione di crescita per i tanti giovani che lo hanno ascoltato. I valori dello sport come sacrificio, abnegazione e tanta passione hanno segnato la narrazione di Desalu, campione olimpico della staffetta 4X100 M. ai Giochi di Tokyo 2020. È un libro, il suo, che diverte e porta il lettore a confrontarsi con una realtà agonistica che vive di passione e di ideali, ma non solo. È stata un’occasione per dialogare con lui ed approfondire gli aspetti legati alla sua autobiografia: le sfide, i sacrifici e l’impegno che hanno contraddistinto la sua carriera.

Il pomeriggio si è aperto con i saluti dell’Assessore allo Sport, Marco Bosi, che ha ringraziato l’atleta per aver scelto Parma come sua città. Una città in cui il velocista si è allenato nell’impianto Lauro Grossi. “Parma è orgogliosa di questo – ha sottolineato Marco Bosi – è una città attenta allo sport ed alle sue strutture. L’impianto, danneggiato dell’alluvione del 2014, è stato sottoposto a diversi interventi di recupero che lo hanno reso un luogo ideale non solo per gli allenamenti, ma anche per ospitare eventi sportivi e appassionati. Continua l’impegno dell’Amministrazione in questo senso, nella consapevolezza che lo sport è fondamentale per la crescita personale”.

Ha moderato l’incontro giornalista Francesco Centi, coautore del libro, alla presenza dell’allenatore Sebastian Bacchieri.

Sempre nella mattinata di ieri, Desalu ha presentato il suo libro anche al cinema Astra ad un centinaio di alunni delle scuole di Parma. Al momento ha preso parte il Delegato allo Sport del Comune di Parma, Davide Antonelli.

(Fonte: Comune.parma.it)