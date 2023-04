“LIBERaVOCE”, la festa della lettura

Decine di appuntamenti gratuiti tra reading poetici, letture sceniche, presentazione di libri, spettacoli, seminari e laboratori per bambini e famiglie, organizzato dall’Assessorato alla Cultura insieme alle Biblioteche del Comune di Parma con la collaborazione dei soggetti aderenti al “Patto di Parma per la Lettura”.

Tra i tanti autori coinvolti: Antonella Agnoli, Samantha Bruzzone, Ameya Gabriella Canovi, Ascanio Celestini, Serena Dandini, Piero Dorfles, Enrico Galiano, Matteo Lancini, Marco Malvaldi, Stefano Massini, Giacomo Papi, Roberto Piumini e Sarah Savioli.

Dal 10 al 14 maggio torna a Parma LIBERaVOCE. L’edizione di quest’anno, con decine di appuntamenti gratuiti aperti a tutti, sarà ospitata nel cuore della città, sotto i Portici del Grano di Piazza Garibaldi, e vedrà alternarsi per cinque giorni presentazioni librarie, incontri con autori, reading poetici, conversazioni, spettacoli, letture sceniche, seminari e numerose eventi, tra laboratori e letture, dedicati a bambini e famiglie.

“Mettere la lettura al centro della città unendo tutte le energie che Parma saprà esprimere in questo ambito per creare uno strumento di comunità che guardi al libro, alla lettura e al praticarli insieme come occasione di riflessione, crescita e di condivisione partecipata” ha spiegato così il vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto lo spirito da cui muove LIBERaVOCE.

Insieme a lui, nella conferenza stampa che ha presentato questa ampia iniziativa Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi con delega ai Servizi Bibliotecari ha sottolineato come “con un notevole sforzo organizzativo sarà promossa una seconda edizione che vuole andare incontro alla città dalla sua piazza principale e offrire in un fitto calendario quattro giorni di protagonisti del mondo del libri e una serie di appuntamenti fino al 30 maggio dal titolo Riverberi di Lettura che proseguano nell’offrire sfaccettate incursioni nelle possibilità che offre la pagina scritta e la sua condivisione pubblica indirizzate a lettori, famiglie, bambini e scuole”.

Il programma di appuntamenti è il risultato della sinergia nata grazie alla collaborazione delle principali realtà culturali e associative del territorio che, unite nel “Patto di Parma per la Lettura”, riconoscono nella lettura una risorsa preziosa per lo sviluppo personale e nel libro uno strumento di conoscenza e crescita capace di accompagnare l’individuo in ogni fase della vita.

Giovanni Galli e Roberto Ceresini, rappresentanti delle numerosissime realtà aderenti al Patto di Parma per la lettura hanno dichiarato “la nostra città e la sua provincia sono costellate di circoli, associazioni e scuole dove ogni giorno un lavoro minuto e appassionato trova nel libro un filo conduttore e nei tanti soggetti del Patto un tema aggregante che sa creare benessere e socialità per la comunità. Tutti insieme hanno contribuito a realizzare una grande festa della lettura che è anche un’occasione di messa in rilievo di queste energie diffuse e dell’azione significativa che svolgono”.

Finalità della manifestazione, inserita nella campagna nazionale di promozione della lettura

II Maggio dei Libri del Centro per il libro e la lettura, è quella di sostenere la lettura e promuovere la pratica del leggere a tutti i livelli affinché possa divenire un’abitudine sociale trasversale e diffusa, avvicinando pubblici diversificati attraverso una molteplicità di linguaggi, voci, idee e punti di vista.

Ad aprire LIBERaVOCE, lunedì 8 maggio alle ore 21 al cinema d’Azeglio, sarà una speciale anteprima: la proiezione del documentario “Umberto Eco – La biblioteca del mondo”, distribuito da Fandango. All’appuntamento sarà presente il regista Davide Ferrario che, grazie alla fattiva collaborazione della famiglia dello scrittore, ha avuto il privilegio di poter accedere all’enorme biblioteca privata di Umberto Eco, con cui aveva collaborato per una videoinstallazione alla Biennale Arte di Venezia un anno prima della sua morte. Ne è nato un documentario che non solo descrive un luogo straordinario, ma cerca di afferrare il senso dell’idea di biblioteca in quanto “memoria del mondo”, come la definiva lo stesso Eco.L’evento si svolge in collaborazione con il Circolo del cinema Stanley Kubrick.Nel ricco calendario di proposte ed eventi in programma, uno spazio particolare sarà riservato agli incontri con gli autori con il coinvolgimento di importanti figure legate al mondo dell’editoria, del giornalismo, dell’educazione e dell’attualità.

Tra gli appuntamenti ospitati sotto i Portici del Grano, mercoledì 10 maggio alle ore 19 sarà presente Antonella Agnoli, una delle maggiori esperte di biblioteche a livello nazionale, che presenterà al pubblico, in un appuntamento a cura delle Biblioteche del Comune di Parma, il suo ultimo libro “La casa di tutti. Città e biblioteche” (Laterza, 2023).

Giovedì 11 maggio, alle ore 19 sotto i Portici del Grano, lo scrittore Marco Malvaldi sarà ospite, insieme all’autrice Samantha Bruzzone, dell’incontro dal titolo “Investigazioni: scientifiche e poliziesche”, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca di San Leonardo. Nella stessa serata, alle ore 21.30 al Teatro al Parco, si terrà “RADIO CLANDESTINA. Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria” di Ascanio Celestini, uno degli spettacoli più intensi dell’attore, scrittore e regista italiano che riflette sulla storia e sulla memoria ricostruendo i giorni che precedono e seguono, a Roma, l’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine.

Venerdì 12 maggio, alle ore 17.30, il giornalista e scrittore Giacomo Papi dialogherà, sotto i Portici del Grano, con l’autore parmigiano Sebastiano Martini in un incontro dal titolo “Il senso dello scrivere”. Nella stessa serata, alle ore 21.30 il giornalista e critico letterario Piero Dorfles incontrerà il pubblico a partire dal suo ultimo libro “Il lavoro del lettore. Perché leggere ti cambia la vita” (Bompiani, 2021).

Sabato 13 maggio alle ore 21.30, sempre nella cornice dei Portici del Grano, l’autrice e conduttrice televisiva Serena Dandini presenterà il suo ultimo libro “Cronache dal paradiso” (Einaudi, 2022). Due appuntamenti con figure di rilievo del panorama educativo e letterario italiano, animeranno i Portici del Grano domenica 14 maggio, nella giornata conclusiva del festival: alle ore 11 lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini e lo scrittore e insegnante Enrico Galiano ragioneranno insieme su come dialogare con le nuove generazioni aiutando i giovani a interpretare e comprendere la realtà complessa e interconnessa che ci circonda sviluppando un pensiero critico riguardo ad essa; alle ore 19 la rassegna si chiuderà con l’incontro affidato allo scrittore Stefano Massini che presenterà il suo nuovo libro “Manhattan Project”, recentemente pubblicato da Einaudi editore.

Il fitto e variegato calendario di appuntamenti di LIBERaVOCE sarà arricchito anche da seminari di riflessione sulle forme della lettura e sulla rilevanza sociale della cultura, in programma tra i Portici del Grano e il Laboratorio aperto del Complesso di San Paolo, promossi e organizzati dai quattro gruppi di lavoro formatisi all’interno del “Patto di Parma per la lettura”. “LIBERaVOCE – Festa della Lettura ad alta voce” celebrerà anche la letteratura per l’infanzia con tante iniziative pensate per avvicinare anche i più piccoli, con curiosità e divertimento, al mondo della letteratura: a partire dalle proposte di narrazioni animate e laboratori artistici a cura delle Biblioteche Comunali e delle principali librerie della città rivolte a bambini e famiglie, fino all’incontro con uno dei grandi maestri della poesia e della scrittura per l’infanzia, Roberto Piumini che, domenica 14 maggio, sarà presente sotto i Portici del Grano, alle ore 16, con il racconto animato “Gli scherzi di Buffo”. Inoltre, le biblioteche di Parma e provincia e le librerie cittadine saranno attivamente protagoniste con una serie di eventi che porteranno la Festa della Lettura ad alta voce in diversi spazi del città e della provincia.Per tutta la durata di LIBERaVOCE – Festa della Lettura ad alta voce saranno presenti sotto i Portici del Grano: uno stand unico delle librerie aderenti con le ultime novità editoriali, uno spazio dedicato alla lettura in cui potersi rilassare e sedersi a sfogliare i libri, un desk informativo a cura delle Biblioteche Comunali e un infopoint con tutte le info utili per partecipare agli appuntamenti del Festival.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura insieme alle Biblioteche del Comune di Parma con la preziosa collaborazione delle realtà aderenti al “Patto di Parma per la lettura”: Argante Studio, Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo, Associazione Culturale Donne di Torrechiara, Associazione Culturale Googol, Associazione Culturale Luigi Battei, Associazione Gruppo Libero Gli Assenti, Associazione Lilt Parma, Associazione Montanara Laboratorio Democratico, Associazione Parmakids, Associazione Vocinarte A.P.S., Associazione Voglia di Leggere Ines Martorano, Bibliomondo Famiglie Volontarie Aps, Biblioteca Comunale “Cesare Pavese” di Felino, Biblioteca Comunale di Bedonia, Biblioteca Comunale di Langhirano, Biblioteca Comunale di Sala Baganza, Biblioteca Comunale di Sissa Trecasali, Biblioteca Scolastica dell’istituto Comprensivo Borgo Val di Taro, Centro Studi Movimenti, Circolo Acli Biblioteca Sociale Roberta Venturini, Circolo Culturale Amici del Libro – Aps di Sorbolo Mezzani, Circolo del Cinema Stanley Kubrick, Comune di Collecchio, Comune di Fontevivo, Comune di Sorbolo Mezzani, Croce Rossa Italiana Scurano, Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, Fondazione Arturo Toscanini, Forum Cultura Parma, Gruppo Il Papiro della Biblioteca San Giovanni Bosco di Vigatto, Istituto Comprensivo Ferrari, Istituto Comprensivo Micheli di Parma, Istituto Comprensivo Toscanini di Parma, Istituto S.I.S.S.P. Giordani, La Ginestra Associazione Culturale, Libreria Diari di Bordo, Libreria Feltrinelli Parma, Libreria Fiaccadori, Libreria Futurino, Libreria Gialloparma e Edizioni Athenaeum, Libreria I Libri di Prospero, Libreria Libraccio Outlet Parma, Libreria Libri e Formiche, Libreria Mondadori Euro Torri Parma, Libreria Piccoli Labirinti, Librerie Coop Parma, Liceo Bertolucci di Parma, Liceo Classico G.D. Romagnosi, Liceo Scientifico Marconi di Parma, Liceo Scienze Umane A. Sanvitale, Mondadori Ghiaia, Orso Ludo, Paolo Scivoletto, Piccola Biblioteca Albero Parlante di Carignano, Scintille Bookclub, Associazione Culturale 360 Creativity Events e Università di Parma. All’interno del “Patto” si sono formati quattro gruppi di lavoro che hanno organizzato altrettanti seminari in LIBERaVOCE:

Le forme della lettura (Voglia di Leggere, Amici del Libro di Sorbolo, La Ginestra, Università di Parma)

La fabbrica del libro (Roberto Ceresini, Amici del Libro di Sorbolo, Vocinarte, Libraccio)

Lettura e rigenerazione urbana (Voglia di Leggere, IC Toscanini, Amici della Biblioteca San Leonardo, Montanara

Laboratorio Democratico, Comune di Langhirano)

La lettura ad alta voce (Amici della Biblioteca San Leonardo, IC Toscanini)

Un ringraziamento speciale a Roberto Ceresini e Giovanni Galli che coordinano i soggetti aderenti al “Patto di Parma per la Lettura”.

INFO UTILI: Gli appuntamenti sono gratuiti ed ad ingresso libero salvo dove diversamente specificato. In allegato il programma completo dell’iniziativa, consultabile anche su: www.biblioteche.comune.parma.ito www.comune.parma.it/cultura Info generali: info.cultura@comune.parma.it

