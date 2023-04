Come mai gli ingegneri, i tecnici e i calcolatori, con tutto il loro sapere, non hanno applicato l’intelligenza artificiale all’ultimo razzo di SpaceX che ha fatto boom? Comunque sia hanno affermato che è stato un grande successo. Forse la cosiddetta intelligenza artificiale era momentaneamente distratta?

Torniamo sulla terra. E se il sindaco Guerra e la sua giunta facesse applicare l’intelligenza artificiale alla ricostruzione dello stadio Tardini, forse avrebbe una risposta stupefacente, la stessa che ebbe Verdone da quel casellante dell’autostrada di Fidenza quando gli chiese quanto tempo avrebbe impiegato da… a… ecc. Per non citare Pizzarotta… per l’allungamento della pista dell’aeroporto di Parma… O possiamo parlare del Ponte Nord sulla Parma, mostruosa costruzione illegale e mai utilizzata; oppure del mega centro commerciale in panne con le quattro frecce nei pressi della fiera di Parma di cui presto pagheranno il conto i parmigiani. E ancora il tratto di autostrada che finisce in mezzo ad un prato a Campo Canneto, la famosissima e costosissima Tirreno-Brennero che certamente l’intelligenza artificiale non avrebbe mai fatto costruire.

E se poi l’applicassimo al cervello di tutti quegli Americani che ancora vogliono Trump come prossimo presidente degli Stati Uniti d’America? E se Putin l’avesse potuta applicare alla sua mente perversa e malata prima di invadere l’Ucraina, allora sì che ci sarebbe un’ecatombe dell’intelligenza stessa e un addio definitivo alla speranza che l’intelligenza artificiale possa nascere. Ma questa è un’altra storia, una storia infinita di cui forse non sentiremo mai parlare.

Cos’è e cosa potrà mai far capire l’intelligenza artificiale ad un uomo mediamente intelligente? Tutto questo insensato parlare dell’intelligenza artificiale, che per l’amor di Dio ben venga ad illuminarci la mente… ma il cuore? La sola pia illusione che un cervello artificiale possa sostituire un cervello umano è la più grande eresia che si possa pensare o ipotizzare di pensare, perché prima di creare un cervello artificiale in grado di pensare al posto degli uomini, inteso in senso globale, bisognerebbe pensare a creargli un cuore, perché un cervello senza un cuore è il nulla.

Ecco cosa mancherà per sempre all’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale è solo l’inizio di un’ennesima truffa all’umanità. Cosa farà mai l’intelligenza artificiale per l’umanità, e come la si potrà applicare a delle menti grette non disponibili a capire neanche il loro stesso cuore? Il mondo immaginato o sognato o solo calcolato dall’intelligenza artificiale è solo un fallimento annunciato che non si verificherà mai, a meno che tutti gli uomini della terra non rinasceranno di nuovo insieme e con l’intelligenza artificiale, ma questo è ben lungi da venire.

Marcello Valentino