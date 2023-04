Museo Toscanini, riconoscimento regionale

La Casa Natale di Arturo Toscanini in Borgo Rodolfo Tanzi è stata riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna come luogo significativo per l’assegnazione del marchio “Case e Studi delle Persone Illustri dell’Emilia-Romagna”. In mattinata la targa che appone il “marchio” regionale è stata è stata apposta dal Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Parma Lorenzo Lavagetto insieme al Dirigente Settore Cultura e Turismo Alessandro Puglisi, alla Responsabile della S.O. Casa della Musica Manuela Calderini e all’archivista Cristina Gnudi.

“Questo marchio, questo titolo che la Regione ha assegnato alla Casa Natale di Toscanini in Oltetorrente riconosce la sua capacità di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori di un personaggio di fama mondiale che, qui, può essere conosciuto sia nella sua dimensione pubblica che in quella privata. L’edificio di Borgo Tanzi è per Parma, ma anche in una dimensione internazionale, un luogo di memoria e di riflessione perché non è solo l’eccezionale figura di Toscanini Direttore d’orchestra che continua ad emozionare e a coinvolgere. Proprio nel suo Oltretorrente, tra lettere e le immagini che scorrono nella visita del Museo sono evidenti gli indirizzi morali e le scelte nette che seppe compiere nella sua vita, fedele al suo motto Democratici nella vita e aristocratici nell’arte. Siamo orgogliosi, con questa targa di rendere evidente il suo ingresso in un circuito regionale dove, tra l’altro, la Casa Natale di Borgo Tanzi è tra le poche ad essere accreditate anche al Sistema Museale nazionale.” (Assessore Lorenzo Lavagetto)

Le strutture riconosciute nel parmense sono in tutto 7, la Casa Natale Toscanini per il momento è l’unica nel capoluogo (Roncole Verdi la casa natale del Maestro, a Casarola casa Bertolucci, Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo ecc..).

In Italia sono 95 le Case Museo distribuite in 14 regioni. Il 1 e 2 aprile, con il patrocinio del Ministero della Cultura, hanno aperto le loro porte per la seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri con un circuito di visite guidate a tema e ingressi speciali. Il riconoscimento della Regione coglie anche l’inaugurazione di una nuova pannellistica e segnaletica che illustra il percorso espositivo della Casa Natale Toscanini, che è stata redatta nel rispetto delle Linee Guida per la comunicazione nei Musei del MIC che puntano ad una maggiore accessibilità dei testi.

(Fonte: Comune.parma.it)