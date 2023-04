Non è l’arena, Giletti: “Uscirà la verità”

Da qualche giorno la chiusura improvvisa di Non è l’arena sta tenendo banco in quasi tutte le sedi mediatiche. Tante le ipotesi e gli scenari proposti dai vari media, ma oggi sono arrivate le dichiarazioni più attese: quelle di Massimo Giletti. Il conduttore del programma di LA7 ha parlato nel suo spazio radio su RTL 102.5 spiegando che a oggi non può dire molto sia nel rispetto del contratto che ha con l’azienda che anche per rispetto nei confronti dei magistrati: “L’importante è avere la coscienza a posto, poi la verità verrà fuori. Ho un contratto che mi vincola all’azienda in cui ho lavorato per sei anni, e per rispetto a questo contratto non posso parlare senza autorizzazione e chiarire in modo serio”.

Proseguendo nelle sue dichiarazioni, il conduttore del programma non ha nascosto che non è facile, in Italia, fare un certo tipo di televisione che in qualche modo va a disturbare i ‘piani alti’, ma che c’è bisogno di farla e di portarla avanti. Davanti alle situazioni delicate, ed è per questo che sente di avere la coscienza a posto, ha sempre portato tutto nelle sedi corrette agendo nel rispetto di ciò che ha raccontato. La vera e propria bomba, però, è rappresentata dal fatto che il conduttore ha spiegato che ci sono delle terribili intercettazioni sul suo conto in cui si dicono cose bruttissime, e che le ha lette su La Repubblica, e questo aumenta il valore delle tesi di chi crede che desse fastidio.

Le parole di Massimo Giletti sicuramente contribuiranno ad alzare un tedioso polverone che già in questi giorni ha ingolfato molti media, non solo quello televisivo. Ciononostante, il conduttore non ha intenzione di mollare e ha assicurato che continuerà a lavorare come ha sempre fatto nella sua vita, cioè con professionalità e dedizione.

Domenica sera, il giorno 23 aprile, andrà in onda su LA7 uno speciale condotto da Enrico Mentana, e durante questo appuntamento ci sarà anche modo di parlare della sospensione del programma di Giletti. Come già ribadito, inoltre, il volto di LA7 non ha parlato per rispetto del contratto che ha con l’azienda, ma presto potrebbe fare definitivamente chiarezza. Nonostante la situazione delicata, ci ha tenuto comunque a ringraziare l’azienda per ciò che gli ha permesso di fare in questi anni.

(Fonte: Televisionando.it)