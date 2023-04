San Secondo, Itis più ecologico e più bello

Sono stati inaugurati ufficialmente ieri mattina i lavori di efficientamento energetico dell’ITIS Galilei di San Secondo Parmense.

Alla cerimonia hanno partecipato per la Provincia di Parma: il Presidente Andrea Massari, il Delegato all’Edilizia scolastica Aldo Spina, il direttore dei lavori geom. Aristide Vitali, il collaudatore arch. Cristina Muzzi e la responsabile del procedimento ing. Paola Cassinelli, per il Galilei: la dirigente scolastica Anna Rita Sicuri.

“Restituiamo alla scuola un edificio altamente efficiente dal punto di vista energetico, con interventi importanti, dal cappotto termico alla sostituzione dei serramenti – ha sottolineato il Presidente della Provincia Andrea Massari – Ed è anche molto più bello, al posto dei muri grigi e scrostati ora ci sono i più allegri colori dell’orto, perché anche la bellezza ha la sua importanza.”

“Questi lavori sono stati portati a termine con l’impegno diretto della Provincia e dei suoi tecnici – ha dichiarato il Delegato provinciale all’Edilizia scolastica Aldo Spina – e sono stati portati a conclusione in un solo anno. Come amministratori dell’Ente non possiamo che esserne orgogliosi.”

“Ringraziamo la Provincia di Parma che ha scelto di migliorare l’edificio dell’ITIS Galilei e di renderlo più bello e confortevole. Il benessere a scuola è una componente fondamentale per un buon apprendimento e per sentirsi bene a scuola. Il nostro Istituto sta crescendo sia numericamente che come punto di riferimento dell’istruzione tecnica nel territorio della bassa parmense e per questo ci fa molto piacere sapere che presto verrà realizzato il futuro ampliamento.” ha affermato la dirigente del Galilei Anna Rita Sicuri.

SCHEDA TECNICA

Si tratta di lavori costati un milione e 400 mila euro, finanziati per 500 mila euro con fondi Por –Fesr destinati dalla Regione Emilia – Romagna, per 400 mila euro con fondi della Provincia di Parma, e per i restanti 500 mila euro attraverso l’incentivo “Conto Termico GSE” richiesto e ottenuto dalla Provincia.

I lavori, iniziati il 4 aprile 2022, si sono conclusi il 31 marzo scorso; l’impresa appaltatrice è la SIRAM Spa, subappaltatori: ISOMEC spa, Ecolinea srl, Coiben srl.

L’intervento, realizzato con edilizia corrispondete ai criteri CAM – Criteri minimi ambientali, con materiali riciclati, meno impattanti e più ecologici, ha comportato:

Realizzazione coibentazione strutture verticali nella palestra

Realizzazione cappotto termico edificio scolastico

Rifacimento intera copertura edificio scolastico e palestra

Sostituzione serramenti esterni

Progettista è l’arch. Alessandro Peli, direttore dei lavori il geom. Aristide Vitali della Provincia, collaudatore l’arch. Cristina Muzzi della Provincia, responsabile del procedimento l’ing. Paola Cassinelli della Provincia, coordinatore della sicurezza in fase esecutiva l’ing. Emanuele Spaggiari, professionista esterno.

(Fonte: Provincia.parma.it)