Aerei, sciopero venerdì 19 maggio

“Da oltre sei anni non si riesce a sottoscrivere il rinnovo contrattuale e la situazione è divenuta ormai inaccettabile”. Con queste parole,Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno annunciato in una nota, un nuovo sciopero di 24 ore per venerdì 19 maggio.

“Il settore dell’Handling – hanno poi puntualizzato i sindacati– ha bisogno di un rinnovo che restituisca dignità salariale, tutele e qualità della vita. Se le nostre istanze rimarranno ancora inascoltate, il trasporto aereo si troverà ad affrontare un’altra estate calda con inevitabili ripercussioni sul servizio all’utenza. Le lavoratrici e i lavoratori di questo settore si sono sacrificati durante il Covid, mettendo spesso a rischio la loro salute e, nella fase di ripresa, hanno garantito con grande professionalità il buon funzionamento degli aeroporti italiani e la garanzia degli spostamenti ai cittadini, scongiurando il caos verificatosi invece in altri Paesi europei”.

Un nuovo venerdì di caos dunque per chi intende spostarsi con l’aereo, con ritardi e numerose cancellazioni di voli nazionali.

L’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimenti aerei da e per l’Italia. Per consultare l’elenco basta collegarsi al seguente link: https://www.enac.gov.it/trasporto-aereo/diritto-alla-mobilita/scioperi-nel-trasporto-aereo/voli-garantiti

Alla stessa pagina internet l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile precisa in una nota che ” Durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Il piano straordinario di Ita Airways

Per quanto riguarda Ita, troverete l’elenco dei voli cancellati – per l’esattezza 11 voli nazionali – (di seguito il link: https://www.ita-airways.com/it_it/fly-ita/news-and-activities/news/strike-19-may/voli-cancellati.html ) e tutte le informazioni per cambiare la prenotazione o chiedere un eventuale rimborso in un’apposita pagina dedicata nel sito ufficiale dell’azienda. ITA Airways precisa comunque di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero.

(Fonte: Notizie.it)