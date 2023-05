In un intervista concessa a ‘Quotidiano Nazionale’, Silvio Berlusconi, dimesso dall’ospedale lo scorso venerdì, 19 maggio, ha risposto così a una domanda sul suo attuale stato di salute: “Sto meglio. Il recupero procede. Sto impegnandomi per recuperare le forze. Ci vuole tempo ma ogni giorno miglioro”.

Poi il leader di Forza Italia ha aggiunto: “Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è decisamente sbagliato e anzi, come è noto, questi infortuni allungano la vita. Non mi sono mai sentito finito, ho sempre avuto fiducia nell’aiuto del Cielo e nella professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele. A loro sono molto grato, nonostante abbiano tentato, inutilmente, di impedirmi di lavorare per le elezioni amministrative”.

Silvio Berlusconi svela il suo futuro in politica e Forza Italia: cosa farà dopo i problemi di saluteFonte foto: ANSA

L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi mentre lascia in auto il San Raffaele di Milano lo scorso 19 maggio, giorno delle dimissioni dopo 45 giorni in ospedale.

Interpellato sull’opera di rinnovamento in corso all’interno di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha spiegato: “L’opera di rinnovamento non si è affatto interrotta. Ho continuato a occuparmene dall’ospedale. Forza Italia si rinnova sempre senza rottamare nessuno. Continueremo a farlo, per preparare le elezioni europee e dar vita a una presenza capillare, con un portabandiera in ogni comune italiano”.

A proposito del sostegno al governo Meloni, il fondatore di Forza Italia ha dichiarato: “Non soltanto siamo un partito di governo, siamo quelli che hanno creato il centro-destra. Che altro dovremmo essere, se non i più leali e coerenti sostenitori dell’ottimo lavoro del presidente del Consiglio, col quale collaboriamo attivamente?”.

Poi, sul suo rapporto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi ha tenuto a precisare: “Giorgia è sempre in contatto con me. Ci sentiamo spesso per ragionare insieme sulle scelte da compiere, che poi sono sempre pienamente condivise”.

