Busseto, “Libri in cammino”

L’Associazione Libri per Strada di Sarzana, costituita dalle librerie e fumetterie storiche sarzanesi e da uno studio bibliografico di libri antichi, ha il piacere di presentare la seconda edizione della rassegna letteraria Libri in cammino che si terrà in Piazza Verdi a Busseto (PR) Sabato 6 e domenica 7 maggio. La kermesse letteraria è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Busseto e il contributo di Confesercenti Parma e Ascom Parma.

“La rassegna letteraria Libri in cammino è un’occasione preziosa per promuovere la lettura e la conoscenza come strumenti fondamentali per la costruzione di una società più libera, consapevole e creativa”. – annuncia Milva Furlotti vicesindaco del Comune di Busseto – “Siamo orgogliosi di patrocinare un evento che valorizza il patrimonio culturale della Via Francigena e che, attraverso la sua varietà di proposte, contribuisce a rendere la cultura accessibile a tutti. Ringraziamo l’Associazione Libri per Strada di Sarzana per aver ideato e organizzato questa iniziativa e confidiamo che sia un ulteriore passo verso una collaborazione sempre più stretta tra le nostre comunità per la promozione della cultura e del turismo sostenibile”.

“Sono orgogliosa di annunciare” – aggiunge l’assessore alla scuola Marika Morelli – “che la Scuola Primaria di Busseto ha realizzato un progetto di lettura spin off che anticipa Libri in Cammino dal titolo Che voglia di leggere. Il progetto vedrà al suo interno martedì 2 maggio uno spettacolo teatrale dal titolo Dentro ai libri c’è tutto di Sergio Guastini. Da mercoledì 10 maggio a martedì 16 maggio, quindi, si susseguiranno per le classi dei laboratori di letture con l’illustratrice Elena Ceccato. Gli alunni saranno impegnati anche in un’altra iniziativa itinerante e innovativa intitolata Seminiamo la voglia di leggere. Le diverse classi animeranno laboratori di letture di storie per il paese (piazza G. Verdi, Cortile interno della rocca, davanti alla Biblioteca), alla scuola dell’infanzia di Busseto e Frescarolo e al Centro Diurno per coinvolgere gli anziani della Casa di riposo Pallavicino”.

“Con l’iniziativa Libri in cammino” – evidenzia Fabio Lombardi, Responsabile Confesercenti – “Alla base dell’iniziativa si pone la considerazione che la lettura e la conoscenza siano elementi indispensabili per la costruzione di una società più libera, più consapevole e più attenta alle diversità. Società al cui miglioramento tutti i cittadini e le cittadine, le associazioni, le imprese e le istituzioni del paese possono contribuire impegnandosi per ideare e sostenere progetti culturali condivisi e inclusivi”.

Alessandro Bernardini, Presidente dell’Associazione Libri per Strada Sarzana spiega che “Tale iniziativa punta ad ampliare la rete di distribuzione del libro anche attraverso la realizzazione di spazi e momenti dedicati alla lettura fungendo da moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della vita quotidiana. Libri in Cammino, manifestazioni letterarie itineranti con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale del libro quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, contribuendo a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, al fine di promuovere la lettura e la conoscenza come strumenti fondamentali per la costruzione di una società più libera, consapevole, creativa, aperta e democratica. Lungo la Via Francigena”, – conclude Bernardini – “troviamo un patrimonio culturale di straordinario valore e varietà che ci aiuta a ripercorrere a ritroso la storia e a riscoprire le nostre radici europee. Come ci ha sempre ricordato l’insigne medievista Jacques Le Goff, la Via Francigena è “essenzialmente una via di culture”.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Busseto” – conclude Lombardi – “con la quale condividiamo il principio che il libro e la lettura siano un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale.”

Il palinsesto della Rassegna prevederà per le intere giornate di sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 19, la presenza delle bancarelle storiche sarzanesi (36 metri di libri per tutti i gusti: nuovi, per ragazzi, antichi, usati e fumetti), gli stand espositivi di artigiani specializzati in realizzazioni floreali, gioielli, creazioni artistiche oltre a letture, incontri con glia autori, firma copie e laboratori per bambini. Saranno previsti, quindi, diversi momenti di intrattenimento culturale alcuni dei quali avranno una valenza prettamente educativa e di inclusione sociale. In questa seconda edizione sarà allestito in Piazza Marconi uno spazio enogastronomico in cui sarà possibile acquistare o degustare in loco prodotti tipici della Via Francigena come, ad esempio, i famosi Panigacci di Podenzana, i Testaroli di Pontemoli, la Marocca di Casola (presidio Slow Food) e tanto altro ancora.

Al riguardo sottolineiamo che sabato mattina alle ore 10.45 si terrà un convegno sulla Via Francigena che oggi ripercorre il tracciato lasciato da Sigerico, Vescovo di Canterbury che si mise in cammino per raggiungere Roma e lasciando in eredità una mappa dettagliata dei luoghi attraversati. Tale documentazione, di enorme valore religioso e sociale, ha permesso di riportare alla luce il percorso adottato poi negli anni ’90 dalla Associazione Europea delle Vie Francigene che lo ha reso un importante strumento di sviluppo sostenibile locale. Al convegno prenderà parte l’Amministrazione comunale di Busseto, l’Associazione Europea della Via Francigena e una delegazione della Val di Magra capinata dall’Assessore al Turismo del Comune di Sarzana.

Dettaglio del palinsesto

Sabato 6 maggio:

ORE 10.45 – Sala Consiliare

Convegno Via Francigena parteciperanno: AEVF, Comune di Busseto, Comuni della Val di Magra e Valerio Barchi autore di “Bona Via”

LAB KIDS ORE 15 – Piazza Verdi

Laboratorio di calcografia su tetrapack: incisione con puntasecca e stampa su carta (Laboratorio “bambini” 0-99 a cura di L’Officina Piccolina, posti limitati è consigliata la prenotazione) durata 1,5/2 h

ORE 16 – Piazza Verdi

Laboratorio di Rilegatura Artistica e Cartoleria Poetica a cura di Erica – Calluna Cartilegi

posti limitati è consigliata la prenotazione, durata 1,5/2 h

ORE 16 – Piazza Verdi

Simonetta Mastromauro presenta

“Celiachia dalla A alla Z” – Bruno Editore

in dialogo con

LAB KIDS ORE 16 Merenda per piccoli lettori e lettura testi in CAA (Piazza Verdi)

ORE 16 – Biblioteca di Busseto della Fondazione Cariparma

“Storie di fiori, piante e animaletti dei prati” a cura di Anna Soldi e dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni,

LAB KIDS ORE 17 – Sala Accademia, Cortile della Rocca

Laboratorio di fumetti a cura di Valerio Barchi

prenotazione consigliata, durata 1,5/2 h

LAB KIDS ORE 17 – Piazza Verdi

Creazione floreali

Laboratorio “bambini” 0-99 a cura Verde Milonga di Irene Ratti

ORE 17.30 – Piazza Verdi

Davide Ragazzoni presenta

“Acqua”, romanzo iniziatico

Maestro Silenzio Edizioni

Dalle ore 10 alle ore 19 convegni, presentazioni, laboratori, bancarelle di libri, artigianato e gastronomia

Domenica 7 maggio:

ORE 10.00 – Partenza da Piazza Verdi

Passeggiata Etnobotanica e Urban Sketching a cura di Massimo Luciani e Maria Elena Ferrari

ORE 11.30 – Piazza Verdi

Valerio Barchi presenta “Bona Via” Ed. in dialogo con Davide Barzi

ORE 13.00 – Piazza Verdi

Ritrovo raduno 8° Vespa & Friends

ORE 15:00 – Biblioteca di Busseto di Fondazione Cariparma

Lettura animata “Gli occhi del drago”, un nuovo sguardo sulla diversità a cura di Ass. Compagnia In…stabile

ORE 16.30 – Piazza Verdi

Davide Barzi presenta “Don Camillo” Ed. Renoir (adattamento a fumetti delle avventure del parroco e del sindaco più famosi d’Italia) in dialogo con Valerio Barchi

16:00 Merenda per piccoli lettori e lettura testi in CAA

ORE 18.00 – Salone Barezzi

Lettura poesie “Omaggio a Ferdinando Rielo nel centenario della nascita”

Dalle ore 10 alle ore 19 convegni, presentazioni, laboratori, bancarelle di libri, artigianato e gastronomia.

(Fonte: Comune.busseto.pr.it)