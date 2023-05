Busseto, tappa del Varna International Tour

Sin dalla sua fondazione nel 1999, la compagnia di produzione americana Varna International, ha organizzato centinaia di festival, accademie musicali e tour concertistici in più di 30 nazioni in Europa, nell’area del Mediterraneo e nel Nord America.

Nell’estate del 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unificazione d’Italia, Varna International ha portato nel bel paese una produzione musicale internazionale su larga scala che ha coinvolto più di 10 città in tutta Italia. Nello stesso anno (2011), l’orchestra di Varna International ha ricevuto un invito speciale per una esibizione al Festival dei Due Mondi di Spoleto, famoso in tutto il mondo.

Varna International ha presentato produzioni concertistiche di alto profilo con artisti internazionali in alcuni dei centri più prestigiosi del mondo come: il Kennedy Center di Washington DC; L’Avery Fisher Hall di New York, il Musikverein di Vienna, il Mozarteum di Salisburgo, il Wang Theatre di Boston, le sale Smetana e Dvorak di Praga e molti altri.

Varna International ha lavorato con la National Philharmonic Orchestra di Washington DC, Boston Modern Orchestra Project, Sofia Philharmonic, Budafoki Dohnanyi Orchestra, MAV Symphony Orchestra, la City of Prague Orchestra e molte altre orchestre statunitensi ed europee.

Per il prossimo maggio 2023, Varna International ha in programma 6 produzioni liriche e oratori: Suor Angelica di Puccini, L’impresario di Mozart e Requiem di Mozart, in tutto il Nord Italia che impegneranno 100 musicisti provenienti da tutti gli Stati Uniti d’America.

La direzione sarà del Maestro Gregory Buchalter del Metropolitan Opera di New York con i Maestri Concertatori: Michael Emery, Glens Falls Symphony orchestra, New York, e Stephanie Meyers, associate concert master, El-Paso Symphony Texas, i Maestri del Coro: Roberto Fioretto, coro Pueri Cantores, Vicenza e Jeremy Mims, Winthrop University, USA. Con la speciale partecipazione di Janet Hopkins, mezzo-soprano del Metropolitan Opera di New York e Vincenzo di Donato, tenore e maestro di canto del conservatorio di Verona. L’allestimento scenico sarà degli artisti del teatro di Belgrado, la regia di Aleksandar Nikolic, la scenografia di Tanja Ziropadja, e i costumi di Senka Ranosavljevic. Solisti, coro e orchestra invece saranno di Varna International.

La prima data sarà il 27 maggio alle 20:30 al Teatro Verdi di Busseto con le opere liriche di Suor Angelica e L’impresario.

Per l’acquisto dei biglietti andare su VIVATICKET oppure rivolgiti alle rivenditorie autorizzare circuito VIVATICKET, La più vicino a Busseto è presso Tabaccheria Mille Idee via Garibaldi, 69 San Secondo Parmense (PR) tel: +39 0521 874236 tabaccheria.milleidee@gmail.com Lun-Sab: 08.00/13.00 15.00/19.30.

Info all’ufficio informazione turistica Piazza Verdi 10, Busseto 0524-92487, info@bussetolive.com.

Per maggiori informazioni www.varnainternational.com.

(Fonte: Comune.busseto.pr.it)