Carne di coccodrillo, quanto costa in Italia

La carne di coccodrillo sbarca in Italia: alla fiera internazionale Tuttofood di Milano, l’azienda Savannah Delights ha presentato alcuni prodotti appena lanciati sul mercato italiano, tra cui diversi preparati a base di carne di coccodrillo del Nilo.

La commercializzazione di carne della specie Crocodylus nilotikus è stata autorizzata in Italia alla fine del 2021, quando il Ministero della Salute ha dato il via libera alla messa in vendita di prodotti come il patè di coccodrillo o il filetto di coda – che hanno anche conquistato il Premio Innovazione alla fiera milanese dedicata al cibo e alla filiera agro-alimentare.

Alla fiera internazionale Tuttofood non si trovano soltanto le specialità che hanno reso grande la tradizione gastronomica italiana: accanto ai prodotti tipici e alle eccellenze del territorio, i padiglioni di Milano Fiera ospitano anche prodotti mai visti prima in Italia, come il filetto di coccodrillo presentato dall’azienda Savannah Delights.

Tra i nuovi prodotti lanciati dai padiglioni di Milano Fiera, ci sono i vasetti della linea Coccodrillo d’Oro: ragù, goulash, patè e filetto di coda – tutto a base di carne di coccodrillo del Nilo, che l’azienda definisce una “prelibatezza nei ristoranti di fascia alta di tutto il mondo”.

La carne di coccodrillo ha “un sapore e una consistenza unici”, si legge sul sito dell’azienda specializzata in prodotti gourmet di lusso, che già commercializza articoli come la bresaola di zebra affinata in foglia d’oro 24kt.

La linea Coccodrillo d’Oro è composta di diversi prodotti a base di carne di coccodrillo del Nilo: oltre ai pregiati filetti di coda al naturale o in olio extra vergine di Oliva e Argan con sale rosa dell’Himalaya, Savannah Delights ha lanciato sul mercato italiano ragù e patè di coccodrillo insaporiti con le più pregiate spezie del mondo e il goulash di coccodrillo.

I prodotti, si legge sul sito dell’azienda, non contengono derivati di altri animali e sono realizzati secondo le ricette tipiche della tradizione italiana. Tra gli ingredienti del ragù di coccodrillo, per esempio, insieme a elementi esotici come Baobab e sale rosa dell’Himalaya, figurano specialità 100% italiane come cipolla Giarratana e Aglione della Valdichiana.

Alla fine del 2021, negli stessi giorni in cui l’Europa approvava per la prima volta la commercializzazione di locuste e insetti a scopo alimentare sul mercato interno, il Ministero della Salute ha dato il via libera all’importazione di carni di rettili da allevamento. Tale possibilità – che presto potrebbe essere estesa anche ad alligatori, lucertole e pitoni – al momento si limita alla specie Crocodylus nilotikus, l’unica che attualmente soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dall’UE.

La carne di coccodrillo di Savannah Delights, spiega l’imprenditore Georges El Badaoui riportato da ‘Repubblica’, “arriva da 5 Paesi autorizzati che sono Svizzera, Botswana, Vietnam, Sud Africa e Zimbabwe”.

La linea Coccodrillo d’Oro, come è facile intuire dal nome, non è proprio economica: “Un vasetto di filetti all’olio di argan extravergine da 250 grammi costa 280 euro”, spiega El Badaoui.

