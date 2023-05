Fidenza, iscrizione centri estivi

Anche per quest’estate il Comune di Fidenza è impegnato a garantire un’ampia copertura per quanto riguarda i centri estivi. L’obiettivo, come sempre, è venire incontro alle esigenze ludiche e di socialità dei bambini che rimangono in città nei lunghi mesi estivi, temi a cui si aggiunge la volontà di dare risposta alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e lavoro dei genitori, con particolare attenzione ai minori certificati ai sensi della L. 104 e alle famiglie in situazioni di fragilità.

Dal 16 al 25 maggio ci si potrà iscrivere sul portale Istanze web (https://comunefidenza.elixforms.it/) con apertura dei moduli ad orario sfasato, questo per agevolare i genitori che abbiano figli di età diverse da iscrivere.

In particolare alle ore 8.30 si aprirà il modulo 6-14 anni, mentre alle 9.00 si attiverà il modulo 3-6 anni.

Le attività sono rivolte a:

bambini/ragazzi che nel corrente anno scolastico abbiano frequentato una scuola primaria o secondaria I grado (Sport Estate e centro estivo 6-14 anni)

bambini che nel corrente anno scolastico abbiano frequentato una scuola dell’infanzia (centro estivo 3-6 anni)

Le sedi saranno:

a giugno (12-30 giugno) scuola Ongaro per Sport Estate 6-14 anni a luglio (dal 3 luglio al 4 agosto) e ad agosto – settembre (dal 21 agosto al 1° settembre) scuola Zani per centro estivo 6-14 anni e scuola Rodari per centro estivo 3-6 anni.

E’ prevista anche, come di consueto, la riunione organizzativa per i genitori che quest’anno si svolgerà martedì 30 maggio nella sala del Consiglio Comunale ai seguenti orari:

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per centro estivo 3-6

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per centro estivo 6-14 anni

Infine la Regione riconosce anche per l’estate 2023 i contributi per la frequenza di centri estivi accreditati (“Progetto Conciliazione Vita-Lavoro”), pertanto ai primi di giugno sarà pubblicato sul sito del Comune di Fidenza il bando rivolto alle famiglie per presentare domanda di rimborso delle spese, corredato dall’elenco dei centri estivi accreditati.

(Fonte: www.comune.fidenza.pr.it)