Fidenza, via ai trattamenti larvicidi

Con l’arrivo della bella stagione riprende l’attività di prevenzione contro le zanzare e la diffusione dell’infezione di west nile virus. Comune e cittadini come ormai da anni stanno lavorando bene insieme per combattere questa battaglia contro il dilagare di questi insetti.

Dal 9 maggio hanno preso il via i trattamenti larvicidi da parte del Comune di Fidenza. I trattamenti osserveranno il seguente calendario, da considerare comunque sempre provvisorio visto che per essere fatti necessitano del bel tempo: successivamente al 9 e 10 maggio: 8 e 9 giugno, 4 e 5 luglio, 3 e 4 agosto e 5 e 6 settembre.

Sempre da martedì 9 maggio è iniziata la distribuzione gratuita ai cittadini delle pastiglie larvicide. Come ormai di consueto basterà recarsi in Municipio, in piazza Garibaldi 1, muniti di un documento d’identità e chiedere la consegna del kit, che verrà assegnato immediatamente. La reception è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17. Il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13. La pastiglia va messa nelle caditoie o nei tombini. Per altri tipi di ristagni utilizzare una compressa ogni 40 litri d’acqua circa.

LE DISINFESTAZIONI IN AREE PRIVATE, ON LINE I MODULI PER LA RICHIESTA

Per quel che riguarda le aree private, è davvero tutto molto semplice: per fare trattamenti adulticidi negli spazi privati basta comunicarlo almeno 5 giorni prima al Comune di Fidenza (ognuno può scegliere il mezzo preferito: consegnando la richiesta al protocollo in Piazza Garibaldi 1, o inviandola via Pec o con una semplice casella email all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it) e al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell’AUSL, mediante PEC all’indirizzo: serv_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Dopodiché va esposto un avviso 48 ore prima del trattamento nelle zone limitrofe.

I nuovi moduli per richiesta e il fac simile dell’avviso sono scaricabili dal sito del Comune. La disinfestazione si può eseguire dalle ore 18 alle ore 8 del mattino.

INFOLINE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Per qualunque informazione è possibile contattare il Servizio Ambiente del Comune ai numeri 0524.517382 e 0524.517283.

(Fonte: Comune.fidenza.pr.it)