Imparare a difendersi dalle truffe

Tre appuntamenti con esperti per ricevere tanti consigli pratici per evitare di cadere nelle più diffuse truffe online: lunedì 22 e 29 maggio e lunedì 5 giugno, dalle 15 alle 17, a Intercral Parma Aps, in via Enrico Sartori 39, tutte le persone, anziane e non, potranno confrontarsi con esperti imparando a navigare in rete in modo consapevole e a riconoscere le truffe on line più frequenti, attraverso molti esempi concreti.

Gli incontri sono gratuiti.

Per iscriversi:

https://forms.gle/kskFPH82wKqNT9MV9

0521 273466

3755915491

cpancescao@comitatoanzianiparma.it

Ogni gruppo di partecipanti sarà formato da un massimo di 15 persone (gli interessati possono iscriversi a una sola data) e sarà necessario avere con sé un cellulare o tablet o pc.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto legato al Protocollo d’Intesa firmato a fine 2021 dal Comune e dalla Prefettura di Parma per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani (e non solo), e che a fine gennaio 2022 ha preso avvio con la campagna di comunicazione “Scacco Alla Truffa”, realizzata da Ancescao APS PARMA e Comune di Parma in collaborazione con Prefettura di Parma, Carabinieri di Parma e Ministero dell’Interno, con il contributo del disegnatore parmigiano Gianluca Foglia in arte Fogliazza.

(Fonte: Comune.parma.it)