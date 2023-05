Inflazione, hotel più cari del 18%

Solo per mangiare fuori, gli italiani si trovano a spendere circa 2 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre per i soggiorni in alberghi ed hotel si pagano, in media, prezzi più alti del 18%, fino ad arrivare a punte record del 43%, come nel caso di Firenze.

A fare i calcoli non solo sui generi alimentari, sulle bevande, ma anche sul caro bollette, sono le associazioni dei consumatori. Il Codacons ha messo a confronto i listini odierni del comparto ristorazione con quelli di un anno fa e ha registrato un aumento dei prezzi del +6,8% su base annua: i menu dei ristoranti costano il 6,1% in più, una cena in pizzeria rincara del 7,6 % in più, per una consumazione al bar si spende, in media, il 4,8% in più.

Per le strutture alberghiere, in generale, si è registrato un aumento del 16% rispetto al 2022.

(Fonte: www.lachirico.it)