Nuovo editoriale, di cosa parlare?

Dell’alluvione in Emilia Romagna naturalmente se ne sono dette tante: in un giorno tanta pioggia come in un mese, no in tre mesi, ma no in sei mesi, ammazza che informazioni… In ordine: prima la Rai, poi Canale Cinque e infine Sky: ma dove sta la verità? ogni cinque minuti bombardamento a tappeto di notizie e tutte catastrofiche. Forse fra un po’ tutto finirà… Oggi (mentre scrivo è il 18 maggio) c’è bel tempo e speriamo bene per tutte le famiglie coinvolte loro malgrado, e lo stato? la regione? i comuni? Naturalmente hanno sempre fatto quello che andava fatto, cioè nulla di nulla.

Io invece, nonostante tutto, vi voglio parlare anche di un elettrodomestico che usiamo tutti quotidianamente, l’aspirapolvere senza filo e senza sacchetto. Ma ci rendiamo conto di quale truffa ciclopica ci siamo riempiti le case? Un tempo tante famiglie (e ancora adesso) usavano l’aspirapolvere tradizionale con sacchetto, che una volta riempito si estrae e si getta nella spazzatura, ma che comodità incredibile! Adesso una buona parte di case si sono riempite di aspirapolvere senza filo e senza sacchetto che all’apparenza sembra una figata pazzesca, invece e una boiata disumana, per chi poi lo deve pulire non vi dico… Forse lavrete già fatto chissà quante volte e solo dopo un po’ di volte vi siete resi conto anche voi che è una vera tortura aprirlo, smontarlo, lavare i filtri e lavare il contenitore, poi rimontarlo che delirio! D’accordo, aspira anche gli acari, magari è più leggero, ma poi, a conti fatti, quando tempo ci vuole per pulirlo? e chi lo fa? Quei furboni dei costruttori l’hanno pensata bella, ma tutto a loro vantaggio: per costruirlo ci vuole la metà del materiale e di tempo, e chi fa il lavoro più duro è chi lo userà, mica male… e noi, illusi e cretini, giù a comprarlo come se fosse la manna caduta dal cielo, tanto i dolori arrivano dopo, quando bisogna pulirlo. Un po’ come i politici: ti promettono una cosa e poi ne fanno un’altra, ma intanto magnano alle nostre spalle per un bel po’. Provate a fare il paragone e vedrete che la cosa collima davvero.

Un’altra cosa di cui volevo parlarvi è il rinnovo della patente, ma avete idea di quanto costi? L’altro giorno ho scoperto che mi scadeva, allora mi sono dato da fare per sapere dove potevo rinnovarla, così ho chiamato ad una Scuola Guida e ho cominciato ad informarmi, e la prima risposta è stata che per il rinnovo ci volevano ben 120 euro e che dovevo presentarmi con una foto il tal giorno alla tal ora, perché il medico c’era solo in quell’arco di tempo; sono rimasto un po’ sorpreso e ho telefonato ad un’altra autoscuola: stessa solfa e stesso costo, allora mi sono informato presso una terza autoscuola e la risposta è stata sempre la stessa, un vero cartello delle autoscuole. Ma dico io, è mai possibile spendere 120 euro per il rinnovo di una patente? Mi sono ricordato che ben 5 anni prima avevo speso da un medico di Collecchio autorizzato solo 50 Euro, quindi ho chiamato sul suo cellulare che ancora avevo e mi ha risposto che ormai è in pensione e non esercita più, però mi ha suggerito di telefonare ad un ufficio Aci perché li avrei risparmiato certamente in confronto ad un’autoscuola, cosa che ho fatto immediatamente e la risposta e stata davvero sorprendente: alla mia domanda “quanto costa da voi il rinnovo”, la signora al telefono mi risponde “comprensivo di tutto 93 Euro” e che se mi fossi presentato alle ore 13.00 dello stesso giorno per la visita medica, nel giro di tre giorni la nuova patente mi sarebbe arrivata a casa tramite raccomandata, e che avrei dovuto pagare al postino sette euro per la stessa. Cosa che è realmente avvenuta e oggi ho la nuova patente. Morale: ho risparmiato ben 27 euro. Insomma, per farla breve, se fossi andato nelle autoscuole interpellate avrei regalato loro ben 27 euro: meditate gente, meditate, e non fatevi fregare, perché quella del rinnovo della patente presso le autoscuole è una vera e propria fregatura in cui è cascato anche il mio dentista, ma i dentisti, si sa, se lo possono permettere.

Marcello Valentino