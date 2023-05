Torna a crescere il turismo in Italia

Secondo l’Istat, nel 2022 i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811 mila (346 milioni e 966 mila pernottamenti), in aumento rispetto al 2021 (+31,6%) ma sotto i valori precedenti al Covid (-23% rispetto al 2019). In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia (-26%). Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre salgono al 35,7%, contro il 33,9% del 2021 (37,8% nel 2019). I viaggi all’estero (19,7% del totale) mostrano aumenti a tre cifre (+143%).

L’inizio del 2023 vede un incremento della spesa turistica, con un avanzo di 0,1 miliardi di euro, in crescita rispetto al saldo dello stesso mese del 2022. Lo dicono i dati della Banca d’Italia, secondo i quali le entrate turistiche (2,1 miliardi) sono aumentate del 52%, a fronte di un incremento del 47% delle uscite (pari a 2,0 miliardi). Nel confronto con lo stesso mese del 2019, la spesa dei viaggiatori internazionali in Italia risulta lievemente inferiore (del 3,8%), mentre quella degli italiani all’estero è leggermente superiore (del 2,2%). Nei tre mesi terminanti a gennaio 2023 sia le entrate turistiche sia le uscite si collocavano su livelli significativamente maggiori di quelli del corrispondente periodo del 2022, rispettivamente del 43 e del 67%. Rispetto invece al 2019, la spesa dei viaggiatori internazionali in Italia risulta moderatamente inferiore ai valori pre-pandemici (dell’8,6%), mentre quella degli italiani all’estero è di poco superiore (del 3,3%).

Secondo i dati Cemar, quest’anno il settore crocieristico nella penisola si avvicinerà ai 13 milioni di clienti, oltre il 9 per cento in più rispetto al 2019, nonostante le toccate nei porti risulteranno leggermente inferiori allo scorso anno. Il settore riprende quindi la sua corsa e si prepara a bissare la crescita anche per il prossimo anno. Per il 2023, intanto, avremo 168 navi in navigazione nelle nostre acque appartenenti a oltre 50 compagnie di navigazione. La presenza sarà sempre più capillare lungo le coste e si arriverà a 72 destinazioni coinvolte anche se la parte del leone continueranno a farla Civitavecchia con 2,8 milioni di passeggeri, il doppio rispetto a Napoli e Genova che seguono in classifica.

Interessante anche il dato relativo alle singole compagnie di crociere che vede Msc staccare tutti con quasi 4 milioni di passeggeri davanti a Costa con 2,4. Più indietro Royal Caribbean (1,2 milioni), Ncl con 1,1 mln e Celebrity con 0,8.

L’Italia si riconferma prima destinazione crocieristica nel Mar Mediterraneo, con forti segnali di crescita per tutto il biennio 2023-2024, che vedrà inoltre l’arrivo di nuove navi sempre più green. L’industria delle crociere sta infatti contribuendo in maniera determinante alla ricerca in termini di sostenibilità, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie sempre più sofisticate e di carburanti più puliti.

Pitchup, la piattaforma dedicata alle vacanze outdoor, ha iniziato il 2023 con dati decisamente incoraggianti. Il primo trimestre segna, in Italia, un incremento delle prenotazioni pari al 132% in confronto al 2022 e del 150% se paragonato al 2019. Un trend che coinvolge anche le altre destinazioni europee. L’outdoor diventa una tipologia di vacanza non solo estiva, conquistando rapidamente anche i mesi invernali. Da questo punto di vista particolarmente significativo il record Pitchup di febbraio, con un +50% di prenotazioni globali rispetto all’anno scorso, +196% guardando al 2019 (prima della pandemia). Anche il traffico sul sito ha registrato un aumento rilevante, con un +25% se si confronta il dato con il 2022 e +74% se si prende in analisi il 2019.

(Fonte: Horecanews.it)