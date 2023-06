Bando per scuola politica “Vivere la comunità”

Anche quest’anno la Scuola Politica “Vivere nella Comunità” rinnova il suo impegno a favore dei giovani per la formazione di una futura classe dirigente preparata. Dopo il successo della terza edizione, con oltre 700 richieste di partecipazione per 40 posti disponibili, la Scuola Politica ha rilasciato un nuovo bando per la quarta edizione in partenza il prossimo novembre. L’iniziativa è riservata a laureati di qualsiasi disciplina. La selezione è aperta a quanti non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

La Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, fondata da Pellegrino Capaldo, Sabino Cassese, Marcello Presicci e Paolo Boccardelli, in pochi anni è diventata un punto di riferimento nazionale per la formazione d’eccellenza della classe dirigente. Il progetto rappresenta un unicum nel panorama formativo, visto il suo essere apartitico, multidisciplinare e del tutto gratuito per i partecipanti grazie alle 40 borse di studio messe in palio dalle aziende e fondazioni sostenitrici come: Intesa Sanpaolo, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Generali, Fondazione CRT, A2A, Iren, ANIA, Cassa Depositi e Prestiti, Compagnia di San Paolo, Istituto per il Credito Sportivo, Engineering, AIMUW, ANSA, FORTUNE Italia e Angel Capital Management.

L’obiettivo, oltre a formare gli studenti, è quello di individuare attraverso un ciclo di incontri promossi dal supervisory board delle riflessioni utili al mondo istituzionale, finanziario e politico anche grazie alla creazione di position paper e ricerche come l’ultima presentata di recente presso la sede dell’ABI in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio (FEduF). “Il nostro impegno a favore del Paese continua anche quest’anno con vero spirito di servizio. Formeremo gratuitamente, investendo energie e tempo, 40 giovani leader ognuno dei quali auspichiamo possa rafforzare la futura classe dirigente. Come ha sottolineato in un nostro evento il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, iniziative formative dedicate ai giovani e al rafforzamento delle loro competenze sono indispensabili per sostenere la crescita di una comunità. Per questo la nostra Scuola è capace di formare competenze specifiche, con un’attenzione particolare alla figura moderna dei civil servant”, ha spiegato il Segretario Generale Marcello Presicci.

Come è noto nella Scuola Politica “Vivere nella Comunità” sono presenti figure istituzionali e manageriali di primissimo piano come Sabino Cassese, Carlo Messina, Maria Bianca Farina, Andrea Sironi, Fabrizio Palenzona, Luigi Ferraris, Silvia Rovere, Stefano Lucchini, Massimo Lapucci, Dario Scannapieco, Giampiero Massolo, Bernardo Giorgio Mattarella, Magda Bianco, Francesco Profumo, Maximo Ibarra, Giulio Anselmi e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Per inviare la candidatura alla quarta edizione della Scuola Politica “Vivere nella Comunità” è necessario consultare il bando all’indirizzo https://www.scuolapoliticanuovomillennio.it/programma/bando/

(Fonte: Ansa.it)