Come tenersi in forma d’estate?

Fa caldo, ma sappiate che è così per tutti. Può sembrare un’ovvietà, ma metabolizzare questo concetto vi aiuterà a motivarvi a fare sport. Perché, come in molte cose delle vita, gli stimoli fanno la differenza.

La vita non cambia d’estate: ci svegliamo la mattina, andiamo al lavoro arrabbiandoci nel traffico, svolgiamo i nostri compiti e torniamo a casa, dove ci aspetta una bella cena. E l’attività fisica? Bisogna trovare il tempo.

Se è innegabile che durante il giorno tra impegni e caldo insopportabile, anche solo pensare di fare sport è praticamente impossibile, sappiate che svegliandovi un’ora prima la mattina avrete il tempo necessario per fare tutto il movimento che volete. Volete fare una partita a padel? Ci sono molti circoli in cui è possibile iniziare a giocare di prima mattina! Molte palestre aprono all’alba per permettere proprio a chi lavora di fare attività fin dalle prime luci… E poi chi sono sempre la corsa o la passeggiata a passo svelto, da fare prima di iniziare giornata lavorativa!

Immaginare anche solo di uscire dalla confort zone del vostro ufficio in cui l’aria condizionata rappresenta l’arma di difesa contro il caldo è davvero dura, vero? Beh, il nostro consiglio è quello di… sostituirla con quella di un centro commerciale che si trovi nei pressi del luogo di lavoro. All’interno di queste grandi strutture, potrete camminare anche a passo svelto (sì vale anche quello come attività fisica) senza patire il caldo.

Purtroppo il caldo degli ultimi anni (e si prevede lo stesso per questa estate) è davvero snervante, anche di sera. Ma chi ha detto che non si possa tornare a casa, farsi una bella doccia e organizzare un percorso di jogging sotto l’ombra degli alberi di un parco? Oppure, organizzare una partita di calcio a 5 alle 22? In questo modo, avrete anche modo di smaltire la cena… Senza dimenticare che attività come lo yoga possono essere particolarmente utili per tenersi in forma durante l’estate.

Al mare si sta più freschi? Vero, quindi perché non approfittarne per nuotare o fare una passeggiata sostenuta in riva al mare di qualche chilometro (vi consigliamo sempre di utilizzare una buona crema solare protettiva e indossare un cappellino)? Anche affittare una canoa e remare può rappresentare un ottimo esercizio!

Non poltrite, sapendo che avete più tempo nel week end, perché questo probabilmente vi farà arrivare al lunedì mattina chiedendovi come mai non siete riusciti a trovare il tempo per fare un po’ di movimento!

Ovviamente questi sono solo alcuni consigli, potete scegliere liberamente il vostro sport preferito. Tenersi in forma d’estate non è poi così difficile, basta solo organizzare i tempi in modo da sfruttare al meglio i momenti migliori della giornata. E perdendo qualche chilo, sarete sicuramente meno in difficoltà a vivere la stagione estiva.

