Cura dei piedi: la base del benessere

I nostri piedi sono uno dei punti focali del nostro corpo e meritano attenzione e cura adeguata. Sono gli eroi silenziosi che ci portano ovunque vogliamo andare, sostenendo il nostro peso e offrendo stabilità. Una corretta igiene dei piedi è sicuramente il primo passo per mantenerli sani e belli: lavare, quindi, accuratamente i piedi ogni giorno con acqua tiepida e con un sapone delicato, asciugarli bene prestando particolare attenzione tra le dita per evitare la formazione di umidità che potrebbe portare a infezioni fungine e, cambiare regolarmente le calze e le scarpe per mantenerli sempre freschi e asciutti.

Una regolare esfoliazione ed idratazione sono i passaggi successivi. L’esfoliazione rimuove le cellule morte e la pelle secca, lasciando i piedi lisci e morbidi (utilizza un prodotto esfoliante specifico per i piedi o crea un scrub fai-da-te mescolando zucchero e olio d’oliva o di mandorle, massaggia delicatamente i piedi con il prodotto esfoliante, concentrandoti sul tallone, sulla pianta e sulla zona delle dita dei piedi) e dopo l’esfoliazione applica una crema o un olio idratante, un gel di aloe o un prodotto a base di burro di karitè.

Un altro step importante è il taglio e la cura delle unghie: taglia le unghie dei piedi dritte, evitando di tagliarle troppo corte, usa una lima per unghie per levigare eventuali sporgenze o irregolarità e fai attenzione a non condividere tagliaunghie o altri strumenti per prevenire l’eventuale diffusione di infezioni.

Dopo una lunga giornata, i tuoi piedi meritano un po’ di relax. Concediti un massaggio ai piedi per alleviare la tensione e migliorare la circolazione, puoi semplicemente massaggiare i piedi o in alternativa puoi usare un olio da massaggio, concentrati sulla pianta del piede, sul tallone e sulle dita, applicando una leggera pressione. Il massaggio dei piedi non solo migliora il loro aspetto, ma favorisce anche il benessere generale e riduce lo stress.

Assicurati di indossare scarpe comode, ben adatte alla forma dei tuoi piedi, con un adeguato supporto dell’arco plantare e alterna le scarpe che indossi. per permettere ai piedi di respirare e di adattarsi a diversi tipi di calzature. Infine, evita, quando possibile, di indossare scarpe troppo strette o con tacchi alti per lunghi periodi, poiché potrebbero essere causa di disagio e di problemi come calli, duroni o borsiti.

Ecco qualche consiglio utile per fare un pediluvio perfetto. Se soffri di cattiva circolazione o hai i piedi stanchi e caviglie gonfie a causa del caldo o della fatica, prepara una bacinella con acqua di temperatura non superiore ai 20 gradi e aggiungi qualche goccia di olio essenziale di rosmarino o menta piperita. Se vuoi ottenere un effetto tonificante prepara un’altra bacinella con acqua fredda e alterna l’immersione dei piedi tra le due per aiutare la circolazione. Se vuoi rilassarti aggiungi del sale grosso all’acqua calda ed infine, per talloni e piedi screpolati aggiungi all’acqua un paio di cucchiai di bicarbonato, che svolge un effetto peeling e non dimenticare qualche goccia di olio di mandorle che è un noto ed ottimo idratante.

(Fonte: Ilcrivello.it)