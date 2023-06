Dacia, nuovo SUV in arrivo

In una fase molto delicata e negativa per il mercato dell’auto, uno di quei pochi marchi che ha chiuso in positivo il 2022 è stato sicuramente quello Dacia. Il marchio dell’Est Europa, di proprietà del gruppo Renault, continua a far registrare risultati strepitosi, grazie ad un rapporto qualità-prezzo che non ha davvero eguali sul mercato.

Il motivo per cui ciò è possibile è legato al fatto che la produzione che viene effettuata proprio in quella parte del vecchio continente o, come vedremo, in altri paesi non certo “ricchi”. Sono davvero molti i modelli che sono pronti ad essere sfornati, e la casa della Romania sta investendo e parecchio anche sull’elettrico.

La Dacia Sprint è la vettura ad emissioni zero meno costosa presente sul mercato, anche se per acquistarla ci vogliono comunque più di 20 mila euro, non certo una spesa da poco. Tuttavia, per l’elettrico i prezzi sono questi, nella speranza che presto le cose possano cambiarsi e che queste auto diventino fruibili praticamente per tutti.

Nel frattempo, il marchio rumeno sta pensando a diversi nuovi innesti, ed è proprio di questo ciò di cui andremo a parlare nelle prossime righe. Non vi preoccupate, le straniere più vendute in Italia, ovvero Sandero e Duster, non verranno di certo accantonate. Andiamo a scoprire la grande novità che farà a breve il proprio esordio, con ambizioni molto importanti sul fronte del mercato dei prossimi mesi.

Dacia, ecco come sarà il nuovo modello

In casa Dacia si prepara il debutto di un’auto del tutto rinnovata, vale a dire la Dokker. Essa sarà costruita sfruttando la piattaforma CMF-B di casa Renault, presso l’impianto di Tangeri, in Marocco. Lo stabilimento è il medesimo dove viene assemblata la Lodgy, ma c’è da dire che la Dokker Multispace presenterà davvero tante novità.

Prima di tutto, è bene sottolineare che verrà utilizzata una piattaforma modulare CMF-B, che permetterà di realizzare versioni con motore termico ed ibrido a benzina, ma anche elettrica. A questo punto, non ci si deve sorprendere del fatto che ci saranno varie propulsioni, a partire dal motore da 145 cavalli ibrida a benzina.

Come detto, non mancherà il modello ad emissioni zero, tecnologia che ormai per la Dacia sta diventando routine. Questa vettura arriverà alla potenza massima di 136 cavalli, sicuramente ben più potente rispetto alla Spring, che di certo non si distingue in termini di potenza, ma che è un’alternativa comunque valida. Ci sarà anche la variante GPL, versione che può sempre rivelarsi interessante visto ciò che sta accadendo nelle grandi città con le zone verdi o cose di questo tipo.

La forza di questa nuova Dacia sarà senza dubbio il prezzo, visto che partirà da 9.990 euro di base, ovviamente parliamo di quella Ambiance con il motore a benzina da 1,6 litri. Per ciò che riguarda il momento dell’uscita, si parla di fine 2023 o inizio 2024, dunque ci sarà ancora da avere pazienza in tal senso.

(Fonte: Derapate.it)