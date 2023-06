Fidenza, un’estate ricca di eventi

“Oltre cento eventi tra animazione, cinema, concerti, sport e teatro messi a punto per rendere ancora una volta indimenticabile l’estate borghigiana fino alla fine di settembre”. Così il sindaco Andrea Massari ha sintetizzato il contenuto del grande cartellone presentato dall’Amministrazione Comunale, mettendo insieme le attività organizzate dai diversi settori e ambiti d’intervento con l’obiettivo di dare continuità all’offerta culturale e d’intrattenimento lungo tutta l’estate.

Contestualmente avranno inizio le attività di Fitness in Borgo, che dopo la tre giorni del 2022 quest’anno decuplica lo sforzo e propone un numero impressionante di appuntamenti fino a luglio inoltrato. Tra le diverse novità si segnalano il Torneo di Padel, che si svolgerà dal 29 giugno al 9 luglio e quello di Beach Volley in programma dal 14 al 29 luglio.

Novità da non perdere, sempre sul fronte sportivo, è quella con il Giro d’Italia Femminile che tra il 2 il luglio farà tappa a Fidenza e il 3 ripartirà da piazza Garibaldi.

Sul fronte della valorizzazione del centro storico è da segnalare la tradizionale tortellata del 23 giugno lungo via Bacchini, il cui ricavato quest’anno sarà devoluto alle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione. La serata sarà inoltre allietata dal concerto di Rab4 e Fiati Pesanti. Domenica 25 giugno si rinnoverà l’appuntamento con una nuova edizione de Lo Sbarazzo che porterà in centro storico il grande mercato del riuso. Il 2 luglio piazza Garibaldi ospiterà Il sorriso del borgo, la cena benefica realizzata in memoria di Angela Raccagni.

Eventi culturali come sempre in prima linea con la quarta edizione di “Si muove la Città”, che anche per quest’anno propone il consueto mix di di proposte un po’ per tutti i gusti. A cominciare dal Mycinema che dal 26 giugno si sposterà alla Corte delle feste delle Orsoline e nelle serate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì proporrà il meglio della stagione cinematografica appena trascorsa.

Sul fronte musicale mercoledì 28 giugno alle Orsoline sarà possibile assistere a “Questa è… classe”, concerto del Maestro Romano Franceschetto e gli allievi del Conservatorio “A. Boito” di Parma.

Il 7 luglio sarà la volta della rassegna Musica in Castello che propone un duo d’eccezione: Claudio Cecchetto e Massimo Cervelli. Martedì 11 luglio il cortile del Municipio ospiterà invece il trio jazz con Paolo Mozzoni, Giacomo Marzi e Nico Menci. Gran finale da venerdì 25 agosto all’8 settembre con i concerti della Banda “Città di Fidenza”.

Da non perdere il recupero di uno degli appuntamenti clou del festival Testo… Pretesto, ovvero lo spettacolo “Invisibili le Città” di Lella Costa che sarà alla Corte delle Orsoline domenica 9 luglio alle 21 con ingresso gratuito. Altro appuntamento teatrale di altissimo profilo è quello in programma da domenica 20 a mercoledì 23 agosto con la Carovana del Cirque Bidon che farà sosta in piazza Garibaldi con la sua carica di animazione e clownerie che non mancherà di affascinare tutti i fidentini.

A fine settembre infine il cartellone si concluderà con la sessione autunnale della rassegna “Terra Incognita” che proporrà una nuova serie di incontri e appuntamenti sui temi dell’ambiente e del futuribile.

(Fonte: Comune.fidenza.pr.it)