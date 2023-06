Finale Champions, i precedenti di Guardiola e Inzaghi

Le due compagini, quella italiana e quella inglese, si scontreranno nella Finale della UEFA Champions League 2022/23. Domani, sabato 10 giugno a partire dalle ore 21.00, le due formazioni battaglieranno sul terreno di gioco dell’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. Un ultimo atto, almeno sulla carta, estremamente interessante, tra squadre che sanno proporre due modelli di calcio differenti ma sempre alquanto efficaci.

A partire favoriti saranno i Citizens. Pep Guardiola, con il City, quest’anno ha già vinto la Premier League (in rimonta sull’Arsenal che nulla ha potuto contro al furia della squadra di Manchester) e anche l’FA Cup, la scorsa settimana, nella Finale vinta contro lo United in un avvincente derby. L’Inter ha con conquistato in stagione, invece, la Supercoppa italiana e anche la Coppa Italia contro la Fiorentina. Insomma non resta che attendere per capire chi solleverà la “Coppa dalle grandi orecchie”, ma nel frattempo vediamo i precedenti dei due mister nelle finali europee.

Anche in questo caso, a partire favorito, è Guardiola. L’allenatore spagnolo è abituato a certi palcoscenici continentali. Con il suo Barcellona, ha trionfato in Champions League, per la prima volta nel 2008/09 nella Finale vinta contro il Manchester United (2-0) a Roma. Poi, nel 2011, ha nuovamente sconfitto i Red Devils sempre in Finale di Champions ma per 3-1. Non vanno poi dimenticate le Supercoppe UEFA: dalla prima ottenuta contro lo Shakhtar alla seconda contro il Porto mentre era alla guida del Barça; e ancora quella del 2013 durante il periodo al Bayern Monaco.

Ma con il Manchester City, Guardiola, ha già perso una Finale della massima competizione europea per club: quella del 2021 contro il Chelsea. Insomma quest’anno ci vorrà riprovare. Passando a Simone Inzaghi, invece, quello di domani sarà un esordio in una finale europea. Il mister dell’Inter ha vinto esclusivamente in patria: 4 Supercoppe italiane e 3 Coppe Italia. L’allenatore piacentino, inoltre, ha perso solamente una Finale da quando allena prime squadre: il 17 maggio del 2017, Juventus-Lazio 2-0 ultimo atto della Coppa Italia. Chissà che domani, Inzaghi, non riesca a diventare un allenatore…continentale.

(Fonte: Oasport.it)