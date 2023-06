I ringraziamenti di Papa Francesco

I Pazienti dell’Oncologia Pediatrica del Gemelli di Roma scrivono a Papa Francesco Bergoglio, ancora ricoverato in spedale per l’intervento all’addome. Il Pontefice ringrazia e ringrazia pubblicamente anche tutti gli Infermieri che gli sono stati e gli sono vicini. I Pazienti Pediatrici al Papà: “guarisci presto”.

«Caro Papa Francesco – scrivono alcuni dei bimbi ricoverati nel reparto vicino all’appartamento del Papa – abbiamo saputo che non sei stato tanto bene e per questo condividiamo lo stesso ospedale. Speriamo tanto che tu possa riprenderti al più presto per tornare a svolgere le tue attività quotidiane. Grazie per quello che fai per noi e per essere venuto a trovarci svariate volte; sei sempre il benvenuto e ti aspettiamo a braccia aperte: speriamo che apprezzerai i nostri pensierini».

Papa Bergoglio ne approfitta anche per ringraziare gli Infermieri.

Il Papa ha anche scritto un messaggio agli infermieri e ausiliari del reparto di neuropsichiatria infantile e neuropediatrico del policlinico Gemelli. «Siete immagine della Chiesa ospedale da campo», ha detto rispondendo alla lettera in cui il personale del reparto parlava del difficile momento in cui «capita di vedere volare via» i piccoli ammalati. «Ho ricevuto la vostra lettera che mi avete fatto giungere ieri e vi ringrazio di cuore. Ogni giorno, stando a contatto con i piccoli ammalati, che come avete scritto, spesso “capita di vedere volare via”, sperimentate il trauma che la sofferenza provoca nelle vite delle persone che purtroppo si propaga anche agli affetti più cari».

(Fonte: Assocarenews.it)