Maltempo, a rischio i bilanci dei Comuni

Se non si interviene con un commissario, delle risorse e una norma per coprire la somma urgenza rischiamo di allargare ancora di più i problemi dei Comuni colpiti dal maltempo, specialmente quelli medio-piccoli”. Lo dice Matteo Lepore, sindaco di Bologna.

“Al punto in cui siamo arrivati, abbiamo bisogno – ha aggiunto Lepore – che ci sia un commissario, che sia una persona capace, che sia leale verso questo territorio, ma che venga deciso presto. Questo è davvero quello che chiediamo – ha proseguito – insieme ad un fondo da almeno mezzo miliardo per gli interventi sulla somma urgenza e la copertura di quello che i Comuni hanno già stanziato. Decidano chi vogliano, ma deve essere una persona leale e soprattutto deve arrivare qui subito a lavorare con noi. Chiediamo al Governo di mettere al più presto in campo una norma per dare certezza ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane sul fatto che gli interventi che vengono fatti in somma urgenza verranno rifinanziati. Se noi non avremo rifinanziate queste risorse andremo davvero in difficoltà”.

Lepore, che è sindaco di Bologna e anche della Città metropolitana, ha firmato un provvedimento urgente per destinare 8,5 milioni del bilancio metropolitano a interventi di ripristino delle strade danneggiate dall’alluvione del 16 maggio scorso. Di questi 5,3 milioni interessano interventi in urgenza, per la rimozione di detriti e tronchi d’albero dalle pile dei ponti, chiusura buche, apprestamento cantieri, segnaletica, movimento terra e ripristino delle sedi stradali. Gli interventi sono distribuiti in tutto il territorio metropolitano, comprese aree, come l’Alto Appennino, precedentemente risparmiate da danni del maltempo, e aree, come la Sp7 Idice nel Comune di Monterenzio, già risistemate dopo l’alluvione del 2 maggio e nuovamente danneggiate con gli episodi del 16 maggio. Le risorse “serviranno anche a finanziare la progettazione e la ricostruzione del ponte della Motta”, spiega il sindaco Lepore. I restanti 3,2 milioni andranno a coprire interventi urgenti di ripristino della sede stradale su diverse strade provinciali nell’area della Città metropolitana. Questi 8,5 milioni si vanno ad aggiungere ai 3 milioni già messi in campo dopo il primo evento alluvionale del 2 maggio, che ha interessato in particolare il ripristino dei danni alle strade provinciali dell’Imolese. È anche in via di preparazione un ulteriore provvedimento ordinario che comprende, tra l’altro, 1,3 milioni per il ripristino della strada Fondovalle Savena dopo l’emergenza maltempo.

(Fonte: Ansa.it)