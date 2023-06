Monica Bellucci: “Amo Tim Burton”

Lo scorso febbraio le loro foto mano nella mano, prima a Parigi e poi a Madrid, hanno fatto il giro del mondo eleggendoli senza esitazione “coppia dell’anno”. Scatti inequivocabili a cui non sono mai seguite dichiarazioni ufficiali e/o uscite mondane sui red carpet più prestigiosi. Ecco perché le prime parole di Monica Bellucci su Tim Burton ad oggi fanno notizia.

Chiacchierando con Elle France, Monica Bellucci, alla vigilia della sua partenza per Londra, dove inizieranno le riprese di Beetlejuice 2 di Burton, si racconta a tutto tondo, dai primi lavori quando era ancora al liceo di Città di Castello “concentrati” nelle due settimane di vacanze all’anno trascorse “a Milano e Parigi” per poi tornare in Umbria “per ritrovare la quotidianità di provincia” e di un’adolescenza vissuta in assoluta libertà alla “famiglia di artisti” in cui sono nate e cresciute le figlie Deva e Léonie.

“Mi rende felice vederla felice. È appassionata, sta iniziando ad avere una buona carriera nel mondo della moda e si sta facendo strada nel mondo del cinema”, ha detto Bellucci tessendo le lodi della primogenita per poi rispondere alle polemiche sui nepo baby, “Deva dice sempre: ‘Ci sono famiglie di medici, avvocati, artigiani e famiglie di artisti’. Deva respira cinema, vive cinema da sempre: a casa si parla di film, set, riprese… Magari poi farà qualcos’altro, chissà? Ma quando sei un “figlio di”, sai, l’asticella è ancora più alta”.

Poi, parlando del sequel dell’iconico Beetlejuice, che arriverà nelle sale americane il 6 settembre 2024, inevitabile un commento su Tim Burton. “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita”, ha spiegato Monica, “Conosco l’uomo, lo amo, e ora conosceò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”. Nel cast del secondo capitolo dell’iconico film del 1988, torneranno Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara, che riprendono i corrispettivi ruoli della prima pellicola, ma anche le new entry Jenna Ortega e Justin Theorux. “Diciamo che mi piace questo mondo dei sogni dove i mostri sono gentili, come se potessimo trasformare i nostri aspetti più oscuri in qualcosa di luminoso, clemente. I film di Tim Burton ne parlano molto”, ha spiegato Monica omaggiando il celebre regista 64enne.

Tra Monica e Tim un colpo di fulmine scoccato nell’ottobre 2022 al Lumière Film Festival di Lione dopo una conoscenza decennale (il primo incontro a Cannes 2006) e che profuma di maturità e seconde occasioni. Monica dopo il matrimonio con Vincent Cassel durato dal 1999 al 2013 da cui sono nate le due figlie della coppia Deva e Léonie ha frequentato fino al 2019 l’artista e scenografo Nicolas Lefebvre. Il regista e produttore di Mercoledì, invece, è stato sposato con Helena Bonham Carter durato dal 2001 al 2014 da cui sono nati i figli Billy, 20 anni, e Nell, 16.

(Fonte: Elle.com)