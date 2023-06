MotoGP, crisi Honda senza precedenti

Una Honda così in difficoltà in top-class non la si era mai vista. E’ considerazione di tanti degli addetti ai lavori che il rendimento della Casa di Tokyo sia altamente deficitario e non abbia precedenti. I riscontri dell’ultimo GP di Germania, tappa del Mondiale della massima cilindrata, parlano chiaro e il ritiro prima di gareggiare di Marc Marquez, protagonista di ben sei cadute nel fine-settimana, la dice lunga sul momento vissuto anche dall’asso spagnolo.

Una situazione molto complicata che ha portato anche a pensare che Honda si stia chiedendo se valga la pena o meno continuare a investire nel progetto “Motomondiale”, vista la crisi descritta. In un pezzo su Repubblica si parla in maniera esplicita di questa eventualità, seguendo a ruota quanto fatto dalla Suzuki l’anno scorso.

Tuttavia, a smentire il tutto è stato il presidente dell’HRC, Koji Watanabe, che in un’intervista concessa a Marca ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo scoperto qual è il problema della moto, ma non sappiamo quanto tempo ci vorrà per risolverlo. Speriamo che entro la fine della stagione avremo la possibilità di raggiungere gli avversari, ma non è così facile. Marquez? Vogliamo tenerlo, ma non c’è fretta e poi parliamo sempre. Non abbiamo alcun timore, ma rispetteremo la sua decisione. Sentiamo che fa parte della nostra famiglia“.

(Fonte: Oasport.it)