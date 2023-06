Nations League, si avvicina Italia-Spagna

In chiaro e in streaming gratuito. Oppure a pagamento. Italia-Spagna, semifinale della Nations League 2023, sarà visibile in tanti modi. La sfida più delicata della stagione azzurra, divenuta ormai una classica del panorama internazionale, sarà trasmessa sia dalla Rai che da Sky. Due opzioni a disposizione degli utenti per non perdersi l’appuntamento con la Nazionale di Roberto Mancini, che va a caccia del riscatto dopo la delusione dei mancati Mondiali in Qatar e la sconfitta patita contro l’Inghilterra nel primo turno delle qualificazioni ad Euro 2024.

Vincere giovedì 15 giugno a Enschede, nei Paesi Bassi, contro le furie Rosse (fischio d’inizio ore 20.45) avrebbe un gusto di doppia rivalsa. L’ultima volta che Italia e Spagna si sono affrontate in Nations League è stata nella semifinale del 2021 a San Siro, che vide gli azzurri sconfitti per 2-1. Un ko che ancora fa male. Vendicarsi significherebbe approdare all’ultimo atto del torneo contro la vincente di Olanda-Croazia, centrando un obiettivo dichiarato dal Ct. E soprattutto regalerebbe un sorriso a una squadra che ultimamente ha ricevuto più critiche che altro.

Sono questi i principali motivi di interesse di Italia-Spagna, seconda semifinale della final four di Nations League. Una gara che, come detto, sarà visibile sia sulla Rai che su Sky. L’emittente pubblica nazionale la manderà in onda in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su Rai Play (raiplay.it). Il colosso anglosassone, invece, trasmetterà la partita su due canali televisivi – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203) – e in streaming su Sky Go. Un’altra alternativa è Now Tv mentre OA Sport vi offrirà la diretta testuale del match, come sempre.

(Fonte: Oasport.it)