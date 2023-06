Parma “ComuneCiclabile”

Parma si conferma ComuneCiclabile, grazie al riconoscimento di FIAB ComuniCiclabili. Ha ottenuto quattro bandierine gialle. La città ducale, infatti, è stata riconosciuta come una realtà che promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, con particolare riferimento al potenziamento della rete di piste ciclabili ed all’espansione delle zone 30.

L’edizione 2023 di FIAB-ComuniCiclabili, che si concluderà il prossimo luglio, è patrocinata da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ECF-European Cyclists’ Federation, ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, INU-Istituto Nazionale di Urbanistica, Associazione dei Comuni Virtuosi, ALI-Autonomie Locali Italiane, Città in Bici, Centro Ricerca per il Trasporto e la Logistica de la Sapienza, World Cycling Alliance e WWF.

“Questo riconoscimento ancora una volta premia l’impegno sostenuto dall’Amministrazione Comunale nella promozione della mobilità dolce e sostenibile. Ciclabili, ciclabili ed ancora ciclabili: questo stiamo facendo e questo continueremo a fare, durante tutto il nostro mandato.” (Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma).

Il presidente di FIAB PARMA Bicinsieme-APS, Andrea Mozzarelli, si è congratulato con il Comune di Parma per il riconoscimento e ha chiesto all’amministrazione di rendere pienamente operativo il Tavolo permanente per la mobilità sostenibile in modo di poter migliorare la situazione delle piste ciclabili cittadine e risolvere alcune criticità, situazioni di pericolo, e carenza della rete. “Lavorando insieme Parma può ambire alle 5 Bike Smile per il 2024″, ha concluso.

“FIAB ComuniCiclabili non è un premio, ma uno strumento pensato e sviluppato per aiutare le amministrazioni a valutare, sulla base di precisi criteri, quanto il loro territorio sia realmente ‘a misura di bicicletta’ per i residenti e per i turisti, e ad accompagnarle in un percorso di costante miglioramento nel tempo. Nonostante il taglio dei finanziamenti, infatti, molti comuni continuano, con lungimiranza, a lavorare sul tema della mobilità ciclistica, ben consci del potenziale della bicicletta quale soluzione chiave per contrastare, oggi più che mai, crisi energetica e crisi climatica.” (Alessandro Tursi, presidente di FIAB nazionale).

(Fonte: Comune.parma.it)