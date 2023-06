Peugeot 3008, avvistato nuovo modello

Prima di portare ufficialmente sul mercato automobilistico le proprie vetture, le aziende del settore effettuano diversi test su strada. È quello che sta facendo ad esempio il marchio automobilistico Peugeot. L’azienda sta infatti preparando l’arrivo di un nuovo SUV, ovvero il prossimo Peugeot 3008. L’azienda sta continuando a testare a fondo questo veicol e in queste ore sono state pubblicate in rete nuove foto spia durante alcuni test su strada.

Nei piani del noto marchio automobilistico Peugeot c’è anche un nuovo SUV. Stiamo parlando del prossimo SUV Peugeot 3008 e, come già accennato in apertura, questo modello è stato intercettato in queste ore su strada. L’azienda sta infatti effettuando ancora svariati test in modo da testarne appieno la sicurezza e l’efficacia.

Dalle foto spia appena emerse in rete, in particolare, è subito visibile come il SUV sia tutto ricoperto dai camuffamenti utilizzati dall’azienda per non rivelare troppi dettagli. Le foto spia ci permettono dunque di dare solo un leggero sguardo alle dimensioni e alle forme. Questi dettagli, in particolare, fanno sembrare il nuovo veicolo ancora più sportivo rispetto al precedente modello.

Nonostante non siano visibili gli interni, sappiamo già che il prossimo SUV Peugeot 3008 vanterà al suo interno tutta l’innovazione dell’azienda. Con questo modello dovrebbe infatti debuttare il così denominato Panoramic i-Cockpit. Si tratta di un nuovo display curvo molto esteso dove dovrebbero trovare posto il sistema di infotainment e la strumentazione digitale. Per quanto riguarda le motorizzazioni, sappiamo già che il veicolo sarà proposto in diverse versioni, comprendenti anche motorizzazioni elettriche.

