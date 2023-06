Rudi Garcia? Napoli sperava in altro allenatore

Rudi Garcia, nuovo tecnico del Napoli, aveva smesso di allenare, anche se non l’aveva detto a nessuno. Quando accetti l’Al-Nassr, dove un giorno viene catapultato Cristiano Ronaldo e dieci mesi dopo risolvi il contratto, significa che non hai fatto né una grande esperienza, né una grande figura. La chiamata del sulfureo presidente Aurelio De Laurentiis gli apre la strada del grande calcio che Rudi ha frequentato poco (solo campionato francese) e per poco tempo (due stagioni e mezzo alla Roma). Come Spalletti, non è giovanissimo (59 anni) e non ha ancora vinto uno scudetto in Italia (una Ligue 1 e una Coppa di Francia). Con la Roma, prima di un doloroso esonero, è arrivato due volte secondo dietro la Juventus, polemizzando platealmente con i bianconeri e contro gli arbitri, una sorta di Mourinho ante litteram, però francese, incazzato, ma elegante, tanto da mimare, nei momenti più icastici, il gesto del violino.

Ha la fame di Spalletti, non la stessa genialità. Simili sono le partenze lanciate (anche dieci vittorie di fila) e una certa continuità di risultato. Sempre in giallorosso (dal1 luglio 2013 al 13 gennaio 2016), i soli campionati italiani di riferimento, ha ottenuto 61 vittorie, 34 pareggi e 23 sconfitte. Gli manca il guizzo, ma forse Osimhen e Kvara glielo daranno.

De Laurentiis voleva stupire e ci è riuscito, anche se, in tutta onestà, quella di Rudi Garcia sembra una scelta di retroguardia. Perché – lo ribadisco – uno che va in Arabia, alle soglie dei sessantanni, secondo me ha già in testa una dorata pensione. Naturalmente spero di sbagliarmi. Per lui, per il Napoli e anche per i napoletani che, ne sono certo, avrebbero preferito Italiano o De Zerbi. Ma il presidente ama divertirsi e sorprendere. A maggior ragione adesso che il diesse Giuntoli è un separato in casa e le decisioni le prende tutte da solo.

(Fonte: Calciomercato.com)