Bonus animali domestici: come funziona?

Avere un animale da compagnia in casa è ormai un’usanza diffusa in tantissime famiglie italiane. Un report del 2023 ha stimato come il 42% degli italiani sia in possesso di almeno un animale domestico nella propria abitazione. Al 2022, gli animali che si contavano nelle case degli italiani arrivavano a 62 milioni di esemplari. Non si può quindi trascurare la loro presenza e, soprattutto, i costi annuali che derivano dal loro mantenimento e dalle spese mediche.

Per fronteggiare alcuni di questi costi arriva in aiuto il bonus animali domestici 2023, che non è una vera e propria misura fiscale per la distribuzione di contributi (la proposta non è passata in Legge di Bilancio 2023) ma consiste in una detrazione al 19% per le spese veterinarie svolte su interventi chirurgici, esami specifici e medicinali degli animali d’affezione.

Le famiglie in possesso di amici a quattro zampe (e non solo) devono essere a conoscenza di questa detrazione etichettata come bonus animali domestici per scontare le spese veterinarie in dichiarazione dei redditi, oltre a sapere quali documenti servono per accedervi.

Il bonus animali 2023 valido per quest’anno consiste in una detrazione fiscale accessibile in dichiarazione dei redditi che ammonta al 19% sulla differenza tra le spese effettuate (con un massimo pari a 550 euro) e la franchigia di 129,11 euro, sotto la quale non si può giovare di detrazioni del bonus per cane, gatto e altri tipi di animali. In sostanza, lo sconto può arrivare fino a 79,96€.

L’importo massimo su cui calcolare la detrazione e la franchigia non sono influenzate dal numero di animali in possesso di un nucleo familiare. Non esiste un modulo per bonus animali domestici 2023, il quale sarà disponibile una sola volta: più semplicemente, in dichiarazione dei redditi di fine anno si denunciano questi costi negli spazi preposti.

Ad inizio anno si pensava che, per la distribuzione del rimborso rappresentato dalla proposta di bonus animali domestici, l’INPS fosse l’ente preposto per accogliere le domande dei contribuenti. Secondo l’emendamento, che sarebbe stato inglobato nella moltitudine di misure della Legge di Bilancio 2023, si era deciso teoricamente di appoggiarsi alle piattaforme dell’INPS per la domanda online di bonus animali domestici, indicando dettagliatamente i costi per medicinali e visite dei propri animali d’affezione fino a un massimo di tre esemplari per arrivare a uno sconto massimo di 900 euro in presenza di determinate condizioni.

La non approvazione dell’emendamento ha reso accessibile unicamente per quest’anno la detrazione fiscale al 19%, presentando una dichiarazione dei redditi in uno di questi modi:

rivolgendosi a un CAF;

appoggiandosi a un consulente fiscale;

autonomamente, presentando domanda online per il bonus animali domestici all’Agenzia delle Entrate.

La compilazione del 730 richiede di riempire i righi da E8 a E10 del Quadro E, riportando il codice 29 per spese veterinarie e l’importo nell’anno di imposta preso in esame. Per il modello Redditi PF i dati da riportare sono i medesimi del 730/2023 e i campi da compilare sono i righi del Quadro RP a partire dal rigo RP8 fino a RP13. Il compenso, che ammonta fino a quasi 80 euro, potrà essere impiegato per assolvere altre imposte.

Esistono dei requisiti minimi necessari per beneficiare del bonus sugli animali domestici e sulle loro spese veterinarie. Per esempio, il bonus sul cane nel 2023 richiede l’iscrizione all’Anagrafe Canina e la dotazione del microchip. Per altri amici domestici può essere richiesta solo la ricevuta di acquisto dell’animale. Più generalmente, per giovare di questa agevolazione è richiesto:

possesso di un animale: le spese veterinarie sono valide solo per animali da compagnia, da pratica sportiva e da pet therapy;

limite di spesa: il contribuente potrà scaricare dal 730/2023 e 730/2024 solo il 19 per cento delle spese con un limite massimo di euro 550,00 della parte eccedente l’importo di euro 129,11 euro;

spese veterinarie ammesse nel bonus: farmaci, visite specialistiche e chirurgia d’urgenza sono tra gli interventi coperti da detrazione.

Obbligatorio, inoltre, dimostrare che i costi per le spese veterinarie siano certificabili tramite sistemi tracciabili e verificati.

Come già detto finora, non esiste un vero e proprio bonus per animale domestico nel 2023; nonostante ciò, una proposta vera e propria c’è stata: l’agevolazione sarebbe stata di 150 euro annui per un massimo di 3 animali (così da arrivare a 450€) e rivolta alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro ma è arrivata la bocciatura nella Manovra 2023. Questo nuovo bonus animali sarebbe stata una proroga dell’aiuto rappresentato dal bonus animali domestici da 200 euro dell’Agenzia delle Entrate rilasciato nel 2022, che forniva anche un rimborso sulle spese veterinarie prima che i fondi elargiti per questo settore venissero diminuiti.

L’emendamento non approvato in Legge di Bilancio 2023 parlava anche di un bonus animali domestici da 900 euro: questa possibilità di maggiorazione del bonus era accessibile per i contribuenti in possesso di 3 animali da compagnia in casa e un valore ISEE inferiore a 7.000 euro ma la bocciatura ha fermato tutto.

