Estate, aumentano i furti di cani

Il furto di animali da parte di malintenzionati è una realtà che colpisce molti padroni e che fa preoccupare tutti coloro che possiedono un cane o un gatto, in particolar modo se di razza, se molto richiesta e dal prezzo molto elevato in allevamento.

Non ci si deve preoccupare di mettere al sicuro solo i propri beni materiali, come gioielli e denaro, ma anche i propri affetti e i propri amici a quattro zampe. Vivere nel timore non è consentito e non è possibile, ma si possono prendere alcune precauzioni che riducono le possibilità di cadere vittime di furto del proprio animale domestico.

Il furto di animali domestici è un fenomeno in crescita e che può assumere dei risvolti molto pericolosi anche per l’incolumità del padrone. Non sono rari i casi in cui i padroni vengono malmenati dai malintenzionati per poter prendere il loro cane.

I cani vittime di furto sono soprattutto quelli con pedigree o di razza pura, molto richiesti sul mercato e dalla vendita dei quali i ladri possono trarre profitto. I più semplici da rubare sono quelli di taglia piccola, che vengono afferrati e facilmente nascosti, ma non mancano nell’elenco di quelli più in pericolo anche cani di taglia grande, come il Labrador Retriever o il Siberian Husky.

Altro obiettivo che possono avere i malintenzionati è quello di sottrarre il cane o il gatto o altro animale domestico per poter chiedere e ottenere un riscatto in denaro ai padroni, che cedono facilmente a causa del legame affettivo che li lega all’animale e per il timore gli vengano arrecati danni.

Per evitare di vivere nella paura, è consigliabile prendere alcune accortezze e, qualora ci si rendesse conto di aver subito il furto è bene fare immediatamente denuncia ai Carabinieri o alla Questura.

Per difendere il proprio animale occorre prestare la massima attenzione ed evitare di mettere in atto comportamenti che potrebbero risultare pericolosi o facilitare il lavoro dei ladri di animali. Quando si porta Fido a fare una passeggiata, è sempre bene tenerlo al guinzaglio. Deve trovarsi sempre sotto lo sguardo attento e protettivo del proprio padrone.

In particolar modo durante la notte, ma non solo, evitare strade pericolose e desolate, in cui si potrebbe cadere facile vittima dei malfattori. Non lasciare mai l’animale fuori da negozi, ristoranti, bar o in macchina. In quest’ultimo caso Fido corre pericoli anche per la sua salute, soprattutto nei periodi più caldi dell’anno.

Quando sono in casa, è necessario adottare alcune cautele ed evitare di lasciare aperta la porta d’ingresso o altri punti di accesso. È bene chiudere le finestre se si vive al piano terra e tutti i cancelli esterni. Mai lasciare il proprio amico a quattro zampe in giardino da solo, rendendolo facile preda dei ladri.

In generale, è sempre bene evitare, se possibile, di lasciare solo e incustodito il proprio animale. In ogni città sono presenti tantissime zone, locali, negozi, piscine e tanto altro ancora che si possono frequentare accompagni dal proprio animale. Decidere con consapevolezza i luoghi da frequentare senza sentirsi costretti a separarsi da Fido è un ottimo modo per evitare di esporlo a pericoli.

(Fonte: Paginegialle.it)