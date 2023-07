Fidenza, trattamento adulticida zanzare

Martedì 11 luglio, a partire dalle ore 22 e fino alle 6 del mattino successivo, la ditta Ecosan effettuerà dunque i trattamenti adulticidi di disinfestazione contro la zanzara tigre nelle aree individuate da un’apposita ordinanza, con particolare attenzione ad aree verdi, aiuole e parchi pubblici di città e frazioni.

LE RACCOMANDAZIONI

Come sempre in questi casi, si raccomanda di evitare di stazionare nella zona di trattamento e in quelle attigue durante l’esecuzione del trattamento, così come di tenere chiuse porte e finestre negli orari sopra indicati. Anche gli animali da compagnia è meglio che restino dentro casa durante l’intervento ed evitare che escano nelle aree cortilizie nelle tre ore successive al passaggio degli addetti. Importante è la copertura con teli delle colture pronte per il consumo negli eventuali orti presenti, ricordando che in ogni caso per il consumo di ortaggi o frutta eventualmente venuta a contatto con l’insetticida, è consigliabile attendere almeno 3 giorni, avendo cura comunque di lavarli abbondantemente prima dell’utilizzo. Resta inteso che al fine di evitare l’inefficacia dell’azione, i trattamenti saranno rimandati o sospesi in caso di vento o pioggia.

CITTADINI E COMUNE CONTRO LE ZANZARE

Il punto di forza della lotta alle zanzare resta sempre la stretta alleanza tra il Comune di Fidenza e i cittadini, che insieme collaborano nel limitare il più possibile la diffusione di questi insetti. Anche quest’anno, come è ormai tradizione sono stati messi a disposizione gratuitamente i kit di pastiglie per la disinfestazione delle larve e ne rimangono ancora circa 250 a disposizione. Per ritirarli basta presentarsi all’Albo pretorio del Comune di Fidenza, all’interno della sede di piazza Garibaldi, tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

INFOLINE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Per qualunque informazione è possibile contattare il Servizio Ambiente del Comune ai numeri 0524.517382 e 0524.517283.

