Giardini della Paura, si parte il 12 luglio

I Giardini della Paura continueranno il loro percorso di ricerca nei luoghi più oscuri e inquietanti del cinema dell’orrore contemporaneo dal prossimo 12 luglio. Se la nouvelle vague francese del terrore è stata la protagonista dello scorso anno, la 24a edizione della rassegna, organizzata dal Comune di Parma, Assessorato alla Cultura (Ufficio Cinema) con il sostegno della Regione Emilia Romagna ed in collaborazione con Nocturno e Midnight Factory, ritorna quest’anno ad una dimensione internazionale.

Ogni mercoledì, nella storica cornice dei Giardini di San Paolo, l’appuntamento con l’orrore prenderà il via con un ospite d’eccezione, uno dei più grandi maestri del cinema di genere italiano, Enzo G. Castellari, che introdurrà quel capolavoro tanto amato da Quentin Tarantino che è Il grande racket (12/7). Altro ospite molto interessante tra le promesse italiche sarà Paolo Strippoli che presenterà Piove (19/7), sua opera seconda che rivoluziona il genere trovando un felice equilibrio tra emozioni forti e dramma sociale.

Da quello che è già considerato un classico moderno, X: A Sexy Horror Story di Ti West (26/7), un racconto di sesso e morte nell’America rurale, un sentito omaggio al cinema a stelle e strisce (e a Tobe Hooper in particolare), si passerà agli inquietanti sobborghi residenziali delle città svedesi dove il regista Eskil Vogt, sceneggiatore caro a Joachim Trier (La persona peggiore del mondo), con The Innocents (2/8) si focalizza sui misteri dell’infanzia seguendo una filosofia cara a Lucio Fulci «non so se i bambini sono mostri o i mostri bambini» con uno dei film più controversi dell’anno. Controverso e agghiacciante anche il norvegese Speak No Evil di Christian Tafdrup (9/7), un racconto crudo e spietato che ha l’ambizione di dare una risposta al perché l’essere umano è portato a compiere le più crudeli delle azioni.

Nella settimana di ferragosto la paura non andrà in vacanza ma alzerà la temperatura con il film più discusso e scioccante dell’anno Terrifier 2 di Damien Leone (16/8), splatter campione di incassi che vede protagonista l’incredibile Art the Clown, nuova icona del terrore.

In chiusura un sentito omaggio ad un amico della rassegna recentemente scomparso, Ruggero Deodato, regista a cui è dedicata questa edizione e del quale sarà presentato il violentissimo Uomini si nasce poliziotti si muore e due cortometraggi inediti (23/8).

“L’estate di Parma può contare su una nuova edizione dei Giardini della Paura” ha annunciato il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto “Un appuntamento cult per il quale verrà aperto eccezionalmente nelle serate di spettacolo lo spazio verde del Complesso del San Paolo interessato da lavori di riqualificazione. Si tratta di una proposta che unisce, dal 2000, un pubblico appassionato e che, anno dopo anno, vede anche la presenza di registi di riferimento e di novità per il pubblico grazie alla passione e alla competenza dell’Ufficio Cinema che ha ideato e fatto crescere questa realtà”.

Anche quest’anno in due appuntamenti la proiezione del film sarà anticipata dal Dj set di Andrea Carpi Vinyl Sexy Disco.

“Si prospetta un cartellone che spazia dai classici del cinema italiano alle atmosfere particolari di film contemporanei del nord Europa” ha commentato Matteo Barbacini storico curatore della rassegna “ci sarà il racconto dal vivo e la premiazione della lunga carriera di Enzo Castellari e la presenza di una giovane promessa dell’horror come Paolo Strippoli, inoltre, il 26 luglio e la proiezione finale saranno anticipate dalla musica di Andrea Carpi, deejay di fama nazionale che animerà il parco con le sonorità di una sexy disco anni ’70 di ispirazione horror mixata esclusivamente dai vinili d’epoca”.

Gli ospiti della rassegna:

ENZO CASTELLARI

Enzo G. Castellari è l’ospite d’onore dei Giardini della Paura 2023 al quale verrà conferito il prestigioso premio alla carriera. Uno dei registi più importanti del cinema di genere italiano. Figlio di un altro grande maestro, il regista Marino Girolami, Castellari prende presto le distanze dal cinema paterno e si dedica ai quei generi che da sempre lo hanno caratterizzato: il western (Vado l’ammazzo e torno, Keoma) e il poliziesco (La polizia incrimina la legge assolve, La via della droga). Nella sua lunga carriera ha spesso flirtato con il fantastico: Fuga dal Bronx, L’ultimo squalo, Gli occhi freddi della paura, Sensività e il suo film Quel maledetto treno blindato ha ispirato Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. A I Giardini della Paura, Enzo G. Castellari introdurrà quello che in tutto il mondo viene riconosciuto come il suo capolavoro: Il grande racket.

PAOLO STRIPPOLI

Paolo Strippoli è considerato uno dei registi più promettenti del nuovo cinema italiano dell’orrore. Il suo film d’esordio (co-diretto insieme a Roberto De Feo), A Classic Horror Story è diventato un caso sulle piattaforme entrando nella top 10 dei film più visti mondialmente. Ai Giardini della Paura Paolo Strippoli presenterà la sua nuova opera, Piove, tratta da un soggetto di Jacopo Del Giudice vincitore della trentaduesima edizione del Premio Franco Solinas.

(Fonte: Comune.parma.it)