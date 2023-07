Ilary e Totti si stanno riavvicinando?

Nell’ultimo anno si è parlato moltissimo di Francesco Totti e Ilary Blasi. Così tanto che anche le loro vacanze fanno notizia in quanto le hanno vissute con i loro nuovi compagni. Da alcuni giorni però alcune voci si stanno facendo sempre più insistenti.

Secondo gli esperti di gossip più seguiti dei social Totti e Ilary si starebbero di nuovo scrivendo in chat. È Deianira Marzano a ipotizzare che tra i due potrebbe esserci addirittura un ritorno di fiamma, ipotizzando quindi che il riavvicinamento non sarebbe un caso. Di altro avviso è invece Amedeo Venza che condividendo proprio la storia di Marzano puntualizza che i due sì, si starebbero sentendo nuovamente, ma che sarebbe solo per questioni familiari e per la gestione dei figli. Quindi tra di loro sarebbe tornato il sereno ma solo per il bene della famiglia.

Alessandro Rosica ha poi voluto aggiungere un altro tassello affermando di aver parlato direttamente con alcune persone vicine ai due: “Vi assicuro che non c’è niente”. Anche per Rosica quindi si tratterebbe di un riavvicinamento legato alla famiglia, niente di più.

Nonostante si tratti solo di un’indiscrezione, la notizia ha fatto comunque scalpore: tra i due non scorre, o forse adesso è più giusto dire scorreva, buon sangue; la separazione è stata molto turbolenta e come dimenticare la causa per i Rolex e l’intervista in cui Totti confessò che aveva un’amante e che adesso è la compagna con cui convive. Insomma la storia di Ilary e Francesco sembra destinata a far parlare ancora e ancora.

