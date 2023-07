Ingoia spillo: sarta operata d’urgenza

Inala per errore uno spillo che aveva in bocca: una sarta di 59 anni ha rischiato la vita ed è stata operata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma dove è stata salvata. Lo spillo infatti era nel lobo inferiore destro del polmone, conficcato in profondità e con possibile lacerazione dei tessuti.

Un gesto diventato quotidiano nel proprio lavoro in sartoria che poteva però costare la vita ad una sarta 59enne, residente in Lombardia ma in vacanza a Parma. La donna, intenta a terminare alcuni lavori manuali, avrebbe inalato per errore uno spillo lungo 4 centimetri che le è finito per conficcarsi nei polmoni.

Solo l’intervento urgente dei medici dell’ospedale Maggiore, tramite una delicata operazione non invasiva, è riuscito a scongiurare il peggio. Secondo quanto dimostrato dagli esami clinici, tra cui radiografia e Tac, lo spillo le si era conficcato nel polmone destro molto in profondità. L’episodio si è consumato nel primo pomeriggio di sabato 7 luglio quando la donna si è presentata in pronto soccorso spiegando cosa le era accaduto.

“La durezza del materiale e forma acuminata, poteva comportare una estrazione pericolosa per la possibile lacerazione dei tessuti/vasi sanguigni circostanti” spiegano dall’ospedale parmense. L’intervento è avvenuto lo stesso pomeriggio, “totalmente per via endoscopica con broncoscopio rigido e pinza da corpo estraneo” ha spiegato Maria Majori, direttore della Pneumologia ed Endoscopia toracica che ha effettuato l’estrazione. L’intervento è riuscito alla grande e la paziente, dopo essere ristabilita totalmente, è potuta tornare a casa.

(Fonte: Occhionotizie.it)