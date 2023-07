Si è chiusa la Call dedicata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 22 anni, promossa dal Comune di Parma in collaborazione con “Parma, io ci sto!” e Ashoka, tappa zero del percorso di accompagnamento della candidatura di Parma a “Capitale Europea, 2027” reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariparma.

Sono stati selezionati i 27 giovani che entreranno a fare parte della Commissione Giovani di Parma. Sono 27 come gli Stati membri dell’Unione Europea e lavoreranno assieme per fornire spunti importanti per la definizione del Dossier di candidatura di Parma a Capitale Europea della Gioventù, che verrà proposto alla Commissione Europea in autunno.

I membri della Commissione diventeranno, infatti, capofila del progetto “Parma capitale europea della Gioventù” e avranno il compito di coinvolgere altri ragazzi e ragazze, tra cui i giovani non selezionati attraverso la call. L’intento è di costituire una community di giovani del territorio che sia allargata e aperta, con la missione di sviluppare azioni di cambiamento ed accompagnare la città a diventare sempre più inclusiva e attrattiva verso i propri giovani coinvolgendoli in azioni di vero e proprio protagonismo.

I 27 commissari inaugurano oggi il loro percorso nella sede dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza alimentare) di Parma nel corso della prima riunione nella sala principale di rappresentanza, accolti dal Sindaco Michele Guerra, dall’ Assessore alla Comunità Giovanile, Beatrice Aimi, dal Presidente di “Parma, io ci sto!”, Alessandro Chiesi, e dal Direttore Generale di Fondazione Cariparma Antonio Lunardini.

In seguito partiranno tutti insieme verso la sede del loro weekend residenziale a Varano de’ Melegari. Le attività si svolgeranno presso Dallara Automobili, dove i partecipanti avranno l’opportunità di fare gruppo e lavorare – facilitati da formatori di Ashoka Italia- su proposte e temi importanti per le politiche giovanili di Parma, cimentandosi nell’utilizzo degli strumenti di progettazione sociale e mobilitazione di comunità. Avranno inoltre l’opportunità di confrontarsi con altri giovani di passate capitali europee della gioventù che riferiranno della loro esperienza e forniranno consigli ai loro coetanei su come portare la città a diventare la città europea dei giovani nel 2027.

Successivamente, a distanza di qualche settimana dal weekend residenziale, verrà organizzato un momento pubblico in Municipio, in cui i giovani membri della Commissione restituiranno il lavoro svolto durante il weekend alla Community allargata (i ragazzi non selezionati e quelli che vorranno nel frattempo aggiungersi), presentando le azioni di cambiamento e le modalità di coinvolgimento della community.

Il percorso avviato proseguirà con due azioni specifiche, rese possibile grazie al contributo di Fondazione Cariparma. Da un lato, l’organizzazione di uno ‘Youth town meeting’, un grande raduno giovanile orientato a guidare i giovani alla scoperta dei propri desideri e talenti e allo sviluppo delle proprie competenze, che consenta loro di avere gli strumenti necessari per padroneggiare la complessità del mondo attuale e realizzare iniziative di protagonismo giovanile e dall’altro, l’organizzazione di un grande evento sul tema dell’occupabilità giovanile, così da posizionare Parma come punto di riferimento nazionale sulla tematica, proponendo un appuntamento periodico che abbia insieme una forte dimensione culturale e fieristica.

(Fonte: Comune.parma.it)