Parma, è mistero sul cadavere mummificato

Un cadavere mummificato è stato trovato il 24 luglio in un parcheggio vicino al centro commerciale Metro di Parma, in via Mantova. È giallo sull’accaduto, sul quale stanno indagando le forze dell’ordine, anche se al momento sembrerebbe essere esclusa l’ipotesi dell’omicidio. A dare l’allarme un passante che ha notato la presenza del cadavere all’interno della macchina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il 118, la Squadra Mobile, le Volanti e la Scientifica che si sono occupati dei rilievi del caso. Le indagini sono ancora in corso e nelle prossime ore ci si aspettano ulteriori dettagli. Il cadavere appartiene ad un uomo ed è stato ritrovato al posto di guida; dalle prime ricostruzioni, considerato anche lo stato in cui si trova, sembrerebbe morto da alcuni giorni. Il caldo avrebbe contribuito al processo di mummificazione, ma si attende l’autopsia per avere dati più precisi.

L’azienda che gestisce il centro commerciale ha voluto precisare l’accaduto: «Metro Italia ha appreso con enorme dolore il ritrovamento di un corpo senza vita all’interno di un veicolo parcheggiato in via Mantova a Parma, ed esprime vicinanza alla famiglia e agli amici del defunto. Tuttavia ci tiene a precisare che, diversamente da quanto circolato sugli organi di informazione, il veicolo non si trovava nel parcheggio del punto vendita, ma in uno attiguo, e che la segnalazione del ritrovamento non è stata effettuata da un dipendente. L’azienda è comunque a disposizione per fornire eventuale supporto alle forze dell’ordine impegnate a chiarire le dinamiche dell’accaduto».

(Fonte: Corrieredibologna.corriere.it)