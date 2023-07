Parma Infrastrutture, nominato nuovo CdA

Il Sindaco ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Parma Infrastrutture, composto dall’avvocato Giorgio Pagliari, in qualità di presidente, dalla dottoressa Anna Petruzziello e dall’ingegnere Giorgio Avanzini.

Con proprio decreto, il sindaco Michele Guerra ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Parma Infrastrutture S.p.A., società di scopo del Comune partecipata al 100% dallo stesso. Il nuovo Consiglio durerà in carica per il triennio 2023–2025. L’avvocato Pagliari e l’ingegner Avanzini svolgeranno il loro mandato a titolo gratuito.

La mission di Parma Infrastrutture è quella di garantire piena efficienza degli asset del Comune di Parma, attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria e programmi di miglioramento integrati, economie di scala e incremento dei livelli di servizio. Collocare il patrimonio disponibile sul mercato (vendita e/o messa a reddito/ affitto) alle migliori condizioni possibili. Creare ulteriore valore al patrimonio attraverso la realizzazione di nuove opere pubbliche e il miglioramento di opere pubbliche esistenti (strade, marciapiedi, illuminazione, parchi urbani) con miglioramento del complesso dei beni strumentali ai servizi pubblici del Comune stesso.

Il sindaco Michele Guerra ha dichiarato: “Con l’assemblea di oggi si apre una fase gestionale nuova per Parma Infrastrutture, che potrà contare su un Consiglio di amministrazione che reca in sé diverse competenze di cui potrà giovarsi la società: la competenza giuridica, quella contabile e quella tecnica. Voglio pertanto esprimere il mio ringraziamento più sentito a Giorgio Pagliari, nuovo Presidente, a Giorgio Avanzini e a Anna Petruzziello, che andranno a comporre il Consiglio. I loro profili e il loro positivo approccio all’incarico saranno decisivi nella complessità di questi anni che, accanto all’ordinario, vedono la compresenza dei progetti PNRR. La nuova organizzazione renderà ancora più efficiente una macchina che ha dimostrato di saper funzionare bene in questi anni. A tale proposito, rinnovo il mio ringraziamento all’amministratore uscente Roberto Di Cioccio per l’ottimo lavoro svolto in Parma Infrastrutture e a vantaggio della nostra città”.

Il vicesindaco con delega alla Società Partecipate Lorenzo Lavagetto ha dichiarato: “Mi unisco ai ringraziamenti per il lavoro svolto dal dottor Di Cioccio. La mia gratitudine va ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per aver accettato l’incarico di alta responsabilità a titolo gratuito, consentendoci di avvalerci di indubbie professionalità e riducendo in modo significativo il costo dell’organo amministrativo. Rinnovo gli auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione”.

L’assessore ai lavori pubblici Francesco De Vanna ha aggiunto: “Parma Infrastrutture ha una nuova governance adeguata per affrontare una fase straordinaria ed eccezionale, caratterizzata dall’avvio dei cantieri del PNRR e dal passaggio dal vecchio al nuovo Codice degli appalti. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da professionalità di alto profilo che assicurano a Parma Infrastrutture un decisivo supporto in termini di competenze, esperienza e sapere pratico. In questi anni, e in particolare in questi ultimi mesi, la società ha affrontato con grande competenza un numero eccezionale di incombenze e adempimenti, anche grazie al supporto indispensabile del Settore Lavori Pubblici. Questo impegno senza precedenti le ha consentito di consolidare il suo profilo tecnico ed economico, con un know-how che rafforza la sua credibilità e la sua capacità operativa futura. Ringrazio il dottor Di Cioccio per il prezioso lavoro svolto in questi anni e formulo i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo CdA.”

Il neo eletto presidente, l’avvocato Giorgio Pagliari, ha dichiarato: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale per la fiducia accordatami. Rivolgo un ringraziamento all’Amministratore uscente dottor Di Cioccio. Sono consapevole del delicato ruolo che Parma Infrastrutture ha come fondamentale braccio operativo del Comune di Parma nel settore delle infrastrutture. Mi adopererò, unitamente ai consiglieri, per un’ulteriore crescita del ruolo della società, consapevole di poter contare su una struttura qualificata”.

(Fonte: Comune.parma.it)