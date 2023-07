Superbike, primo podio per Petrucci

Il clima inglese porta decisamente bene a Danilo Petrucci, e la riconferma è giunta in occasione di Gara-2 a Donington, sede del sesto round del mondiale Superbike: mentre nel 2015 il pilota umbro colse il suo primo podio in MotoGP a Silverstone, questa volta Petrux ha ottenuto la stessa soddisfazione nel massimo campionato mondiale riservato alle moto derivate dalla produzione di serie, cogliendo un 3° posto che riporta peraltro in top-3 il Barni Spark Racing Team, che non otteneva un simile risultato dal Round d’Argentina 2018.

Una gara quasi eroica per Petrucci (che proprio quest’anno ha iniziato la sua avventura in Superbike), nonostante il grande spavento iniziale per la carambola che ha coinvolto Sykes, Rinaldi e Baz. L’incidente, che ha spinto i commissari a interrompere subito la gara con la bandiera rossa, ha di conseguenza costretto i piloti a una seconda partenza, con Petrucci scivolato dalla quinta posizione in griglia alla settima. Il 32enne ternano sembrava dunque destinato a tagliare il traguardo ben lontano dalla zona podio, salvo poi attuare una splendida rimonta nella seconda metà di gara.

Dopo essersi liberato di Gerloff, il pilota della Ducati ha aumentato considerevolmente il ritmo, superando Locatelli e Lowes fino a raggiungere la Kawasaki di Jonathan Rea a tre giri dalla fine, soffiando il 3° posto al sei volte iridato nordirlandese: “Quello di oggi è un bellissimo risultato – ha commentato – devo molto alla squadra che non si è mai persa d’animo. Solo pochi round fa eravamo veramente in difficoltà perché non riuscivo a capire le aree dove migliorare, ma a Misano abbiamo fatto un bello step in avanti. Facciamo ancora troppa fatica nella Superpole Race. Nella prima parte della gara lunga ero un po’ lontano, poi nella seconda parte sono riuscito a trovare un gran passo. Ero più veloce nel guidato ma non riuscivo a passare in staccata. Quando ho visto Jonny davanti ho pensato ‘è difficile passare’ ma si è aperta una possibilità e mi sono detto ‘non posso aspettare ancora’. Questo risultato è per il team per tutte le persone a casa che mi aiutano”. In aggiunta, il team bergamasco ha potuto anche festeggiare il doppio podio di Yari Montella nella categoria Supersport, giungendo 3° e 2° rispettivamente in Gara 1 e 2.

(Fonte: Formulapassion.it)