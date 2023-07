Traversetolo, spicca “Musica a Corte”

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nel 2021 e nel 2022, nella splendida cornice della Centro civico di Traversetolo si terrà l’edizione 2023 del Festival “MUSICA A CORTE”, con nove imperdibili serate per altrettanti eventi da assaporare sotto le stelle fino al 15 settembre 2023.

Un’offerta che va ad aggiungersi a quella del “Cinema a Corte”, a cura del Centro Culturale Traversetolo, per arricchire di cultura e di svago la stagione estiva dei traversetolesi, e non solo.

E anche questa volta l’amministrazione comunale – che, con la collaborazione insostituibile di realtà artistiche ed economiche del territorio, ha messo a punto il cartellone – ha cercato di andare incontro ai gusti di pubblici variegati. Gli eventi soddisferanno infatti diverse preferenze musicali: dalla musica classica al repertorio lirico, dai tributi a grandi gruppi italiani e stranieri e a singoli cantanti al tango e all’operetta.

Queste le parole del sindaco Simone Dall’Orto: “Anche quest’anno grazie alle aziende sponsor e alle associazioni e compagnie che hanno organizzato i concerti possiamo riproporre questa bellissima rassegna”, ha detto il sindaco, a cui è seguito l’intervento del vicesindaco con delega alla Cultura Elisabetta Manconi: “Siamo tutti felicissimi e molto orgogliosi di questo che sta diventando un appuntamento fisso per Traversetolo. Siamo riusciti a portare grandi eventi di alta qualità a Traversetolo, attraverso artisti locali, giovani e talenti di livello nazionale”.

Italo Saccani, presidente del Centro Culturale di Traversetolo, ha sottolineato che, “nella coincidenza del 25° anniversario del Centro Culturale, abbiamo pensato alla grande, abbiamo messo il cuore per creare sensazioni che restano e per recuperare momenti di socializzazione. Parte del ricavato dei concerti ancdrà a “Il Paoletti”.

Gianluca Campanini, della Compagnia “Il Sogno” ha illustrato lo spettacolo “Diamoci delle arie” che “riavvicina la lirica al pubblico, con uno spettacolo che riprende le arie più famose in una chiave teatrale, nuova e divertente e con una ricca scenografia”.

Si segnalano in particolare due appuntamenti. Apre la rassegna, il 25 giugno, Paolo Schianchi e l’innovatorio di Musica – Tra Italia e Stati Uniti, organizzato dal Centro Culturale. Sarà l’unica data italiana per Paolo Schianchi, chitarrista virtuoso, compositore e inventore di Parma. Ha costruito e brevettato nel 2007 un sistema elettro-acustico a corde, unico al mondo, che consente di suonare più di una chitarra contemporaneamente con mani e piedi. E nel 2011 un’altra grande invenzione, una chitarra a 49 corde. Paolo è anche il fondatore dell’organizzazione no profit The Innovatory of Music, un progetto internazionale creato per aiutare i giovani musicisti di talento ad avviare la loro carriera musicale dando loro l’opportunità di esibirsi all’estero. Darà vita a un concerto di grande musica da Bach ai Pink Floyd , con strumenti unici al mondo e molte sorprese.

Altro appuntamento di livello nazionale “Le guerre di Ulisse”, il 1° settembre, nell’ambito del Festival della Parola 2023: un’opera moderna, una denuncia dell’insensatezza della guerra e un messaggio di speranza in un momento difficile come quello che il mondo sta attraversando. Nasce dalla collaborazione di Patrizio Bianchi (ex ministro all’Istruzione) con la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli diretta dal Maestro Mirco Besutti e con il compositore Marco Somadossi, le cui musiche originali sono eseguite dalla Banda Giovanile John Lennon, composta dagli 80 ai 90 elementi (dai 13 ai 25 anni) con una numerosa presenza di allievi diversamente abili, pienamente integrati con il resto dell’orchestra. Voce narrante di questo ambizioso progetto artistico interdisciplinare che unisce letteratura, musica e recitazione, è il doppiatore Luca Violini.

Una cordata di realtà locali ha reso possibile il Festival. Hanno dato il loro prezioso contributo: AF Sistemi, Begani Anselmo, Euroimmobili, Europea Corradi Autoscuola, Fer Beton, Ferrari Giuseppe Assicurazioni, Fontana Gabriele, Fornovo Gas, HTP, Modulcasa Line, Parma Is, Racof, Recs Architects, Sandrini Legnami, Ve.i.co.pal, Wab.

E numerose sono le collaborazioni artistiche e/o organizzative, oltre al citato Paolo Schianchi e alla Banda giovanile John Lennon: Centro Culturale Traversetolo, Sequencer, Ma noi no, Canne da Zucchero, Vascology, A.Vo.Pro.Ri.T. Traversetolo, Compagnia “Il Sogno”, Ensemble Sueño, Festival della Parola – Rinascimento 2.0, Parma Brass e Compagnia “Corrado Abbati”, Arti e Suoni aps.

L’ingresso è fino a esaurimento posti. I cancelli saranno aperti mezz’ora prima dello spettacolo; per i concerti a pagamento i cancelli saranno aperti un’ora prima dello spettacolo per consentire l’attività di bigliettazione. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

(Fonte: Comune.traversetolo.pr.it)