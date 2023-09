Belen ed Elio Lorenzoni, è ufficiale

Le foto della showgirl argentina hanno immediatamente infiammato il gossip e le immagini di Belen con il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni hanno scatenato follower ed haters del suo seguitissimo profilo Instagram. “1,2,3 scatenatevi” ha scritto l’argentina nella didascalia e così è stato. I “seguaci” pronti a commentare le foto sono stati oltre 7 mila e molti dei quali non hanno perso occasione per criticarla.

La showgirl argentina ha quindi deciso di rispondere ad alcuni commenti precisando di non aver alcun timore ad esporsi. “Sorella cara ti stimo ma qua noi siamo comuni mortali e una delusione d’amore per perdere quei 100kg tu ‘manc o tiemp re lacrm’ che stai già di nuovo in carrozza. Dea spiegaci come si fa” ha scritto un utente alla quale Belen ha replicato “Taci se non vivi con me” . E ancora: “Ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi invece segue le sue ideologie e il suo essere Donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande Madre, grande Donna. Ti Stimo!” ha scritto un altro follower a cui la showgirl ha risposto: “Sai che mi trovi d’accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo e il bigottismo e il moralismo non fanno per noi”

La Rodriguez ha anche risposto a chi le ha domandato quale fosse il segno zodiacale di Elio. “Io vergine ascendente scorpione, Elio bilancia ascendente capricorno”, spazio quindi anche ad un po’ di leggerezza e all’ironia e al commento “Come cambiare uomini in un batti Belen”, la showgirl ha replicato: “Batti di Farfalla!”

(Fonte: Comingsoon.it)